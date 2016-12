“Nous allons réagir”, Moussa Thiombiano alias Django sur les attaques terroristes

Après la récente attaque terroriste de Nassoumbou dans la province du Soum, laquelle attaque a fait 12 morts dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité, nous avons rencontré Moussa Thiombiano alias Django. Le président des Koglwéogo (groupe d’autodéfense) de l’Est a bien voulu se prononcer sur le projet de police de proximité, et les attaques terroristes recurrentes dans notre pays.

Quel est votre avis sur la police de proximité ?

Je pense avoir prévenu beaucoup de choses auparavant sur cette question parce que j’ai dit que dans toute association, il faut avoir un règlement intérieur statutaire et dans ce règlement intérieur, tout avait été défini. En l’occurrence des parties rouges et sensibles. Quand on nous a parlé de la police de proximité, je me suis dit que c’est très simple, on se retrouve ensemble pour élaborer un règlement intérieur et des statuts qui seront conformes et bien clairs.

Mais à la rencontre en cours avec les forces de défense et sécurité, tout sera clair dans l’intérêt de tout un chacun. Je pense qu’ils ne viendront pas nous imposer, mais pour une discussion franche afin que nous puissions trouver un commun accord et tracer des lignes dans l’intérêt de tous. Voilà de façon ramassée ce que je pense de la police de proximité. Ce n’est pas un rejet mais nous devons pouvoir collaborer ensemble.

Un commentaire sur les attaques terroristes à répétition ?

Ces attaques terroristes répétitives dans notre pays sont dues au manque de collaboration. Je pense qu’après ce drame que nous avons tous subi, il y aura une franche collaboration à laquelle nous allons coordonner ensemble avec du bon renseignement au moment opportun. Je me reserve de dire certaines choses. Tout ce qui se passe actuellement est dû à un manque d’information et de communication.

Par exemple, selon moi, de Matiakouali à la frontière du Niger, nous devons avoir des gens qui font du renseignement, qui n’ont pas besoin d’être en tenue ou en uniforme, mais qui seront des paysans que l’on pourra appeler des indicateurs. Là, quand ils verront un visage qui n’est pas celui d’un Burkinabè, semblable à un suspect, qu’on le dénonce. Il ne faut pas se voiler la face, quand on voit un Burkinabè on le connait ! Vraiment si on suspecte un étranger, il faut donner l’information à qui de droit.

A notre niveau, nous pouvons rapidement localiser la zone, même si la personne est déjà à l’intérieur, il sera difficile pour elle de sortir. Et si cela se repète deux, trois fois ils sauront que nous sommes organisés. Le reste, je reserve, mais nous pouvons être accompagnés par la force de nos ancêtres que nous sommes nés trouver. Je ne vais pas trop décortiquer le reste.

Vous voyez, toutes ces pertes en vies humaines qu’à subies notre pays, se resument en un manque de contact. (Il lâche un soupir). Mais comme nous sommes en bons termes avec les forces de l’ordre, nous pourrons mutualiser nos forces en matière de renseignements. Selon moi, cette attaque a été une surprise, sinon il devrait y avoir des blessés ou des morts du côté des assaillants aussi. Mais quand on surprend quelqu’un c’est dommage.

Sans faire trop de commentaires, je serai prêt pour toutes ces questions et on va réagir. Il serait mieux que je garde encore le secret. Je le repète encore, nous sommes en bons termes avec les forces de l’ordre, et le reste on va gérer ensemble. Il y a un adage qui dit "quand on blesse un lion, il faut s’attendre à ce qu’il réagisse’’, donc pour ce phénomène-là, nous allons tenter de réagir et on va s’y mettre.

Pour ce drame, tout le monde est choqué surtout nous les personnes âgées, on s’est demandé si les gens vont commencer par nos enfants, nos petits enfants, il serait souhaitable qu’on réagisse. ’’Une maison (nation) se construit avec des nouvelles briques ( jeussesse), parce qu’on ne peux plus construire avec des vieilles briques (vieilles personnes)". Donc nous sommes prêts à nous donner pour la défense de notre pays. De vive voix je le repète, par l’aide de Dieu et de nos ancêtres, nous allons y arriver.

Propos recueillis par Soumaila Sana

Lefaso.net