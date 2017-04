"La chronique du coach" : Voulez-vous Mettre de la Passion dans votre vie ? Ces trois principes vous y aideront

Et de 8, chers amis leaders et internautes du faso.net, c’est déjà notre 8em rendez-vous hebdomadaire sur le leadership. J’attends toujours ce moment de contribuer à mon niveau à votre succès. Une fois de plus merci pour l’intérêt que vous portez à mes écrits…

Mieux vaut une vie effervescente qu’une mort en bon ordre. « Distinguer et conjuguer au lieu de séparer et d’exclure, c’est reconnaitre que tout mouvement, tout progrès est combinaison incessante de contradictions, d’ordre et de désordre, de rigueur et de chaleur, de cerveau gauche et de cerveau droit »

Hervé Serieyx, Expert et Auteur en Management

J’ai entendu ce paragraphe dans une vidéo de cet expert en management en 2002, une vidéo qui était pleine d’enseignements et que j’ai partagé autour de moi à l’époque.

Hervé Serieyx dans ce texte, nous enseigne 3 principes fondamentaux d’une vie Passionnante :

1. Mettre de la vie dans notre existence

2. Composer avec les différences au lieu de les rejeter

3. Accepter et intégrer la contradiction comme indispensable au progrès

Avoir une vie Passionnante c’est d’abord mettre de la vie dans notre Existence.

Il y’a une différence fondamentale entre exister et vivre. Les choses par exemple un stylo, une ordinateur, une chaise existent. Elles sont visibles, présentes et bien souvent tangibles. On voit qu’elles existent.

A côté des choses, il y’a les êtres vivants (les plantes, les animaux et les hommes) qui bien plus que d’exister, vivent.

Parmi les êtres vivants l’Homme est l’être le plus doué capable de faire des choix (raisonnés ou pas) et surtout capable de changer radicalement la direction de sa vie.

Mais souvent, l’Homme refuse d’utiliser cette capacité et choisi le chemin facile consistant à laisser à d’autres le soin de réfléchir, de décider et parfois même d’agir pour lui.

Une vie passionnante c’est une existence animée.

Avoir une vie passionnante c’est ensuite composer avec les différences

Une vie animée nous amène à prendre 100% la responsabilité de notre existence. Mais tout seul nous ne pouvons avoir une vie exaltante et passionnante. John Maxwell insiste sur le fait que “Un est un trop petit nombre pour réaliser quelque chose de grand”. Le « self-made man » tant vanté et admiré est un mythe. Il n’y a personne qui réussit durablement tout seul. Une vie passionnante c’est savoir à la fois (se) distinguer et conjuguer ses efforts et ceux des autres. C’est savoir créer et maintenir cette synergie positive, créative et créatrice de valeur ajoutée.

Séparer et exclure appauvrit car c’est de nos différences que nous sommes riches. Il n ‘ y a de véritable synergie que dans la complémentarité donc dans la différence.

Avoir une vie passionnante c’est enrichir les autres de nos forces et s’enrichir des autres, de leurs forces de sorte à minimiser les effets néfastes de nos faiblesses respectives.

Avoir une vie passionnante c’est enfin accepter et intégrer la contradiction

Aucun progrès scientifique ne s’est fait sans contradiction. Aucune découverte digne d’intérêt ne s’est faite sans défier le statu-quo, sans contredire l’existant.

Jusqu’à Galilée la terre était supposée être plate et c’était “la vérité” scientifique du moment. La contradiction de Galilée a permis de comprendre une autre vérité. “ Tout progrès est donc clairement la combinaison incessante de contradictions, d’ordre et de désordre”

Même le fait de marcher pour avancer est la combinaison de stabilité (sur nos deux pieds) et d’instabilité (sur un pied)…c’est cette combinaison qui nous fait avancer Selon Hervé Serieyx

Il est indispensable de s’ouvrir à ce principe pour comprendre que la vie c’est plus que du “binaire” (0 ou 1), la vie c’est complexe. Et il faut ce mode de pensée complexe pour intégrer cette complexité disait Hervé Serieyx.

C’est cette complexité qui produit une vie effervescente, ingrédient indispensable à une vie Passionnante.

Une vie effervescente plutôt qu’une mort en bon ordre, c’est le souhait que je formule pour vous alors que nous entamons la deuxième partie de l’année.

Réfléchissez sur ces 3 principes, partagez-les avec votre entourage, discutez-en des implications pour votre vie personnelle. Ne laissez pas ces principes au niveau de la simple compréhension intellectuelle. Mettez-les en Pratique et je vous garantis un changement radical quel que soit de niveau de satisfaction que vous avez de votre vie en ce moment.

Une vie passionnante est possible !

