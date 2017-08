La chronique du coach : Augmentez votre Efficacité de 600%

Après les chroniques pour entrepreneur en un peu plus d’un mois, j’ai le plaisir de revenir sur des chroniques sur le leadership. Amis leaders, lecteurs du Faso.net « L’aptitude au leadership est le couvercle qui détermine le niveau d’efficacité d’une personne. » C’est la loi du couvercle, La première des 21 lois irréfutables du Leadership de John C. Maxwell, mon formateur et mentor.

Amis leaders, plus vous voulez croitre, progresser, plus vous avez besoin de leadership. Plus l’impact que vous voulez créer est grand, plus votre influence doit être grande. Quoi que vous cherchiez à accomplir, votre succès sera limité par votre aptitude au leadership.

Votre efficacité est limitée par votre aptitude au leadership.

Augmenter votre niveau de leadership et votre efficacité bondira de 600% ; quelle révélation !

Mais ce résultat ne peut être atteint que grâce à la discipline.

Quand il s’agit de la discipline nécessaire à nourrir votre esprit de riches réflexions et de stratégies avancées, il existe généralement 4 types de personnes.

1. Le premier type : les « Inatteignables » : les esprits bornés ou fermés. Ce sont les personnes qui ne voudront même pas lire ces chroniques que nous mettons tant de soin à écrire chaque semaine depuis 21 semaines maintenant. Ils n’ont aucune conscience de la nécessité de changer leur situation ou alors, ils en sont conscients mais sont au stade des accusations. Tout le monde est responsable de leur situation inconfortable. Tout le monde sauf eux-mêmes.

2. Le deuxième type : Les non-enseignables : De bien des façons, ces personnes sont plus des échecs que les précédentes. En effet, ces personnes lisent les chroniques mais ils en restent là et ne font rien avec ce qu’ils ont. Ils ne perçoivent pas en quoi cela pourrait leur être utile. Parce qu’ils savent déjà tout ce qu’ils ont à savoir. Ou du moins, c’est ce qu’ils pensent. Quand on sait tout, que pouvons-nous encore apprendre ?

3. Le troisième type : les Théoriciens Eux ils vont lire les chroniques une seule fois et prendront certaines bonnes notions et idées au vol, mais n’auront pas la compréhension nécessaire de les mettre en pratique. Par conséquent ils n’appliqueront jamais les méthodes ni dans leur vie privée, ni dans leur vie professionnelle.

4. Le quatrième type : les Disciplinés Eux vont lire régulièrement les chroniques, ils vont s’inscrire sur le site http://oser-reussir-sa-vie.com et y poursuivre leur croissance personnelle. Ils dédieront du temps spécialement pour travailler à l’aide de leur Guide Personnel du Succès qui sera le fondement de leur succès. Ils s’investiront personnellement à leur croissance personnelle pas à pas.

Je ne me gêne pas de vous écrire ces vérités car plusieurs années d’expériences m’ont appris que ce qui empêche des personnes intelligentes, brillantes et talentueuses d’accéder au succès est la discipline personnelle indispensable.

L’information partagée devient une connaissance, et la connaissance appliquée et évaluée devient la sagesse. La sagesse est donc la conscience qui vient de la connaissance appliquée et évaluée. Chaque résultat de votre vie est une expression directe de votre niveau de conscience. Cela n’a rien à voir avec ce que vous savez.

Comprenez qu’après tout, vous et moi sommes dans le « business » qui vise l’amélioration des résultats. Et la différence entre les résultats produits par le troisième type et le quatrième type de personne est comparable à la différence entre le jour et la nuit. Notre vie n’est rien d’autre que l’expression des choix que nous faisons.

Quel type de personne choisissons-nous d’être entre ces quatre types suscités ?

Sommes-nous assez déterminés à changer nos résultats pour développer cette habitude de consacrer 1 petite heure par jour c’est à dire 1/24 de votre temps pour notre croissance personnelle ?

Je peux vous le promettre c’est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour vous-même.

Parlant d’habitudes, dans ma prochaine chronique je partagerai avec vous, une fascinante découverte scientifique sur comment développer une habitude productive. A ne manquer sous aucun prétexte

Amis lecteur, restez engagé et déterminé à suivre le processus avec la discipline personnelle nécessaire pour être leader de votre vie et donc leader dans la vie !

Inscrivez-vous maintenant sur le site http://oser-reussir-sa-vie.com

Coach Ezéchiel OUEDRAOGO,

Le Précieux Partenaire du Succès des Managers et des Entrepreneurs

Conférencier –Formateur-Coach Certifié Membre de la John Maxwell TEAM

Directeur Général de Success Valuable Partner – SVP Sarl