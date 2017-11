La Chronique du coach : Nelson MANDELA et la Loi de l’addition, la 5ème des 21 lois irréfutables du Leadership de John Maxwell.

• vendredi 10 novembre 2017 à 16h19min

« Au cours de ma vie, je me suis consacré à cette lutte des peuples africains. J’ai combattu contre la domination blanche et j’ai combattu contre la domination noire. J’ai chéri l’idéal d’une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble en harmonie et avec des chances égales. C’est un idéal pour lequel j’espère vivre et que j’espère accomplir. Toutefois s’il le fallait, c’est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. »