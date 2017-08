La chronique du coach : Un secret de succès révélé par une étude de la NASA

Amis lecteurs du Faso.net, passionnés de leadership et de croissance personnelle, comme promis dans la dernière chronique, je viens partager un secret de succès révélé par des études de la NASA. Lisez plutôt !

La National Aeronautics and Space Administration, en français l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace, plus connue sous son acronyme NASA, est l’agence gouvernementale qui est responsable de la majeure partie du programme spatial civil des États-Unis.

La recherche aéronautique relève également du domaine de la NASA. Depuis sa création à la fin des années 1950, la NASA joue mondialement un rôle dominant dans le domaine du vol spatial habité, de l’exploration du Système solaire et de la recherche spatiale.

Il y a quelques années, La NASA a réalisé une expérience sur un groupe d’astronautes pour étudier les effets psychologiques et physiologiques de la désorientation spatiale.

Ils leur ont donné à chacun une paire de lunettes qui inversait la vision et qu’ils devaient porter jour et nuit. Tout était à l’envers ! Au début, cette expérience a causé un stress extrême et de l’anxiété, comme ils s’y attendaient.

Cependant, au bout de 26 jours l’un des astronautes a commencé à sentir sa vision tourner à droite vers le haut, comme si elle avait fait une rotation de 180 degrés.

Après quoi il était capable de tout voir de nouveau normalement, comme si tout était à l’endroit. Au bout du 30eme jour, tous les astronautes avaient connu le même phénomène.

Cette expérience révèle clairement qu’au bout de 26 à 30 jours de réception constante d’un nouveau flux d’information, le cerveau des astronautes a créé assez de nouvelles connexions de neurones pour recâbler complètement leur cerveau de sorte que la perception visuelle et spatiale fonctionne maintenant à 180 degrés à l’opposé de la façon dont le cerveau percevait à l’origine.

Pour valider cette expérience, La NASA l’a refaite avec un autre groupe d’astronautes. Mais cette fois, au bout de 15 jours, ils ont demandé à l’un des astronautes d’enlever ses lunettes inversées pour Un (1) jour. Le résultat est qu’il a fallu un autre cycle de 26jours pour intégrer la nouvelle vision.

Cette deuxième expérience a démontré qu’un seul jour sans les lunettes inversées à réinitialiser le processus d’adaptation. Il fallait donc repartir de zéro !

Pourquoi je vous partage cette découverte scientifique ?

Parce que cette source hautement scientifique nous révèle ce qu’il faut faire pour être un succès et accéder à la vie de ses rêves. Elle nous révèle le secret pour mettre en place des habitudes productives.

Nous avons aussi par la même occasion l’explication de tant d’échecs, d’ambitions non atteintes et de frustrations.

Pour mettre en place de nouvelles habitudes, il nous faut une pratique constante de ces nouvelles habitudes pendant au moins 26 jours sans discontinuer !

Quelles nouvelles habitudes productives voulez-vous mettre en place ? Décidez maintenant de vos actions et planifiez-les pour les 26 à 30 jours à venir !

