Paul KAGAME et la Loi du processus : la 3ème des 21 lois irréfutables du Leadership de John Maxwell

En rappel, ces lois peuvent être apprises pour en acquérir les compétences liées.

• Ces lois sont indépendantes, chacune se suffit à elle-même

• Ces lois impliquent des conséquences, que vous les appliquiez ou non.

• Ces lois sont les fondements du leadership ; une fois que vous apprenez ces principes, vous devez les mettre en pratique et les appliquer à votre propre vie.

La loi du processus stipule que « les leaders se développent chaque jour et non en un jour »

Ce qui importe le plus est ce que vous faites jour après jour sur une longue période.

J’ai choisi une figure emblématique d’un pays d’Afrique, un pays que l’on pourrait considérer comme petit de par sa superficie qui est exactement de 9,85 fois plus petite que celle du Burkina Faso. J’ai été témoin oculaire de la transformation quasi quotidienne de ce pays pour y avoir vécu en tant que consultant formateur indépendant en leadership et en qualité de service de 2004 à 2008. Il s’agit du Pays de Paul KAGAME, né justement le 23 octobre 1957.

Selon John Maxwell dans sa la loi du processus, Il y’a quatre phases de développement du leadership que j’aurais le plaisir d’illustrer au travers du parcours du président rwandais Paul KAGAME.

Phase 1 – je ne sais pas ce que je ne sais pas :



« Dès 1961 à l’âge de 4 ans, Paul KAGAME est contraint de s’exiler avec sa famille à la suite des persécutions des Tutsi depuis la révolution rwandaise en 1959. La famille s’installa en Ouganda. Paul KAGAME y fit ses études secondaires de 1972 à 1976. »

Durant cette période de sa vie, Paul KAGAME est un adolescent en études et en termes de développement de son leadership, Paul Kagamé à cette époque et à cet âge, ignore ce qu’il ignore. Il n’est pas conscient d’un besoin particulier de développer ses aptitudes en leadership.

Phase 2 – je sais ce que je ne sais pas :

« À l’âge de 22 ans en 1979 il rejoint les « maquisards » venus de Tanzanie sous la direction du futur président ougandais, Yoweri MUSEVENI, dans un mouvement de résistance au régime d’Idi Amin Dada, qui devint la NRA, National Resistance Army.

Plusieurs réfugiés rwandais font aussi partie du noyau de cette rébellion qui renverse ensuite, en 1985, le président Milton OBOTE, puis en 1986 le président Tito OKELLO. Après le coup d’État de la NRA en 1986, Yoweri MUSEVENI devient président de la République de l’Ouganda et plusieurs de ses compagnons d’armes rwandais deviennent officiers dans l’armée ougandaise. A ce moment, Paul KAGAME prit conscience de qu’il ne sait pas et c’est alors qu’il s’engagea dans la rébellion qui fut dans un premier temps ougandaise.

Paul KAGAME est gradé major et obtint un poste important de directeur adjoint des services de renseignements militaires de l’armée ougandaise.

En juin 1990, il est envoyé aux États-Unis pour un stage de commandement militaire (Command Staff) à Fort Leavenworth au Kansas. »

Mais parlons un peu de vous ami lecteur, êtes-vous en « charge » d’un groupe ou êtes-vous le « leader » du groupe ? Êtes-vous capable de reconnaître qu’il peut vous manquer certaines compétences pour devenir un leader efficace ?

C’est la question principale dans cette phase de développement de votre leadership. Quand avez-vous pris conscience de la nécessité de développer votre leadership ?

Phase 3 – je sais et je grandis, et ça commence à se voir :

« Venant d’Ouganda, le 1er octobre 1990, le Front patriotique rwandais (FPR), formé dans les années 1980 par des exilés rwandais arrivés depuis 1959 et dirigé par Fred RWIGEMA, entre au Rwanda par la force, après des négociations sans succès pour leur retour au pays, déclenchant ainsi la guerre civile rwandaise. Dès le 2 octobre 1990, Fred RWIGEMA est tué pendant les combats. Grâce au président ougandais, Yoweri MUSEVENI, parrain du FPR, le chef des renseignements militaires, Paul KAGAME, vieil ami de Fred RWIGEMA entre sur la scène internationale en prenant les commandes du FPR qu’il avait créé avec ce dernier.

De 1991 à 1993, alternant défaites et victoires militaires, Paul KAGAME négocie parallèlement les accords d’Arusha avec le président Juvénal HABYARIMANA, poussé à la discussion par l’ONU afin de mettre un terme à la guerre civile. »

Cette partie du parcours de Paul KAGAME montre clairement que ce qu’il a appris durant sa période de rébellion ougandaise et sa formation au États-Unis a commencé à porter fruit dans son combat pour le retour des exilés rwandais dans leur pays.

« Quel est votre Niveau de DESIR pour apprendre à découvrir et à croître ? »

Phase 4 – je le fais simplement parce que je sais le faire :

« En 1994, à la suite de l’attentat contre le président Juvénal HABYARIMANA, se déclenche le génocide des Tutsis du Rwanda. Paul Kagamé mène dès lors les troupes du FPR à la victoire militaire contre les Forces armées rwandaises et le gouvernement génocidaire malgré des troupes inférieures en nombre (15 000 hommes contre 50 000) et des moyens militaires moins importants, par son sens stratégique et sa fermeté.

Suite à sa victoire militaire, le FPR établit un gouvernement d’unité nationale, sur la base des accords d’Arusha.

Paul Kagamé est ensuite l’artisan de la « reconstruction » du Rwanda, complètement détruit et vidé par le génocide.

Le développement économique, la mise au travail intensif des Rwandais, la lutte contre la corruption et l’exigence de « bonne gouvernance » sont des axes majeurs de sa politique

La recherche d’une démocratie ancrée dans les traditions africaines ne doit pas être nécessairement calquée sur les idéaux occidentaux. KAGAME intervient parfois directement dans des conflits locaux pour obliger les responsables à respecter les paysans.

En 2014, 51 des 80 sièges de la chambre des députés, soit 63,75 %, sont occupés par des femmes, 30 % des ministres sont des femmes. »

Aujourd’hui, tous les acteurs de la vie économique et politique en Afrique comme partout dans le monde s’accordent à reconnaître le Rwanda comme un modèle, un pays qui a su renaitre des cendres du génocide. Et cela sous le leadership du Président Paul Kagamé qui est un exemple vivant de la loi du processus !

En effet, une fois que vous avez étudié et créé un processus quotidien, votre instinct vous guidera à travers votre journée et votre vie toute entière – c’est « La Loi du

Processus ».

Quel est votre plan pour assurer votre croissance personnelle ? Que faites-vous pour promouvoir votre croissance personnelle ?

Vos plans d’action quotidiens vous permettent-il de vous développer et de continuer de croître chaque jour ?

Si vous voulez une amélioration à long terme, si vous voulez avoir du pouvoir, alors appuyez-vous sur un processus. »

Qu’est-ce que vous faites maintenant pour vous transformer en un grand leader ?

Quel livre lisez-vous en ce moment ?

À quelle conférence ou formation êtes-vous inscrit ?

Quels sacrifices faites-vous pour atteindre vos objectifs ?

Saisissez toutes les opportunités d’apprendre – conférences, livres, groupe de réflexion.

