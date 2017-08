Attaques terroristes à Ouagadougou : « Les assaillants sont arrivés à moto »

Quelques heures après l’attaque terroriste contre le restaurant Aziz Istambul, on apprend les premières informations officielles. Au cours de sa rencontre avec les journalistes, le Procureur du Faso a révélé les premiers éléments de l’enquête.

Le film des évènements

Selon Maiza Sérémé, les deux assaillants étaient de sexe masculin et ils se sont rendus au restaurant sur une moto armés de fusils de type AK 47. « Ils ont ouvert le feu sur les clients du restaurant dès leur arrivée », a-t-elle précisé.

Les Forces de défense et de sécurité qui n’ont pas mis trop de temps avant d’intervenir ont réussi à confiner les terroristes à l’arrière du bâtiment abritant le restaurant avant de les abattre.

Un bilan lourd

Ces attaques ont fait 20 morts dont les deux assaillants. Les victimes ont été, pour la plupart, identifiées sauf deux qui sont en cours d’identification. Le nombre des blessés s’élève à 22 personnes dont cinq éléments des Forces de défense et de sécurité. Au total 40 personnes ont été libérées par les FDS et des dégâts matériels énormes ont été enregistrés. « Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l’hôpital du District de Bogodogo. Des actes médico-légaux étant en cours, un communiqué invitant les familles à l’enlèvement des corps sera diffusé ultérieurement », a ajouté Maiza Sérémé.

Des similitudes dans les attaques

Pour l’instant, l’identité des assaillants du restau Aziz Istambul n’est pas connue. « Des travaux sont en cours pour les identifier formellement », a rassuré le Procureur du Faso. Cependant des ressemblances entre l’attentat d’hier et celui du 15 janvier contre le restaurant Cappucino qui avait fait 30 morts existent. « Nous avons remarqué que les terroristes sont très jeunes, de peau claire et noire. Le mode opératoire était le même. Ils étaient armés du même type de fusils et ont ouvert le feu sur les clients dès leur arrivée. Seulement ceux d’hier sont venus à moto tandis qu’en 2016, ils étaient venus en voiture », a ajouté le Procureur.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces attaques perpétrées pour la deuxième fois au cœur de Ouagadougou. Et Maiza Sérémé compte bien y réussir. Même s’il faut la collaboration d’autres parquets de pays dont des ressortissants ont été tués par ces terroristes.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net

Liste des victimes

Burkina Faso

Tiendrebéogo Marc Stéphane

Zongo B. Isidore Nongo

Nana Victoria

Kiekieta Inoussa

Mme Napon/Sangaré Mariétou

Diallo Abdoulaye

Tanou Issa

Tapsoba Ismael

Koweit

Waleed Mamal Ali

Fahad Amaa Al Hussaini

Canada

Tommy Jane McKay Chen

France

Gouy Thierry Henry Francis

Sénégal

Mehsen Fenaïch

Nigeria

Mama Rachid

Turquie

Mehmet Faith

Liban

Ahmad El Belly

Par ailleurs, on dénombre deux personnes non encore identifiées dont une de race noire et une autre de race blanche tous deux de sexe masculin.