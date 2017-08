Attaque du café Aziz Instanbul : Le procureur du Faso fait le point de l’enquête

Déclaration liminaire de Madame le Procureur du Faso lors de son point de presse

Ce dimanche 13 aout 2017, aux environs de 21 heures, un commando de deux (02) jeunes individus de sexe masculin, parvenu à hauteur de l’avenue Kwamé N’Krumah sur une motocyclette, a pris d’assaut la pâtisserie café Aziz Istambul Restaurant à Ouagadougou.

Armés de fusils d’assaut de type AK 47, les deux (02) assaillants ont ouvert le feu sur les clients du café restaurant, causant la mort de dix-huit (18) personnes, et blessant plusieurs autres ;

Grace à la prompte intervention de nos forces de défense et de sécurité, les deux (02) assaillants ont été confinés à l’arrière du bâtiment, où ils ont été mis hors d’état de nuire.

Le bilan provisoire de l’attaque terroriste se résume ainsi qu’il suit :

Dix huit (18) personnes tuées et pour l’instant quinze (15) formellement identifiées, dont huit (08) Burkinabè, deux (02) Koweitiens, une (01) Canadienne, un (01) Sénégalais , une (01) Nigériane, un (01) Turc et un (01) Français. Trois corps sont en cours d’identification ;

Deux (02) terroristes tués,

Vingt-deux (22) blessés dont cinq (05) de nos forces de défense et de sécurité.

Quarante (40) personnes libérées,

Des dégâts matériels très importants.

Sous la conduite du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, les enquêteurs de la Gendarmerie Nationale et de la Police Nationale ont ouvert une enquête pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinat, tentative d’assassinat, détention illégale d’armes à feu et de munitions, destruction volontaire aggravée de biens le tout en relation avec une entreprise terroriste, contre X et toutes autres infractions que l’enquête révèlera.

Nous informons les familles des victimes décédées que tous les corps ont été déposés à la morgue de l’hôpital du District de Bogodogo.

Des actes médico-légaux étant en cours, un communiqué les invitant à l’enlèvement des corps sera diffusé ultérieurement.

Nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées.

Les propriétaires des moyens roulants et tous autres biens retrouvés sur la scène de crime, sont invités à prendre contact avec l’équipe d’enquête de la Gendarmerie Nationale sise au camp Paspanga.

Afin d’aider à l’identification d’hôtes, de complices ou de facilitateurs éventuels depuis la planification jusqu’à l’exécution de l’attaque terroriste, nous lançons un appel à témoin et invitons toutes personnes désireuses d’apporter son témoignage à se présenter dans l’une des brigades de Gendarmerie de la ville de Ouagadougou ou dans un commissariat de police le plus proche.