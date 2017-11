Election présidentielle au Libéria : Y a-t-il un compromis entre Weah et Sirleaf ?

LEFASO.NET | Par Nicole OUEDRAOGO • mercredi 15 novembre 2017 à 17h30min

Au Libéria, on ignore toujours la date du second tour de l’élection présidentielle qui, normalement, aurait dû se tenir le 7 novembre dernier. En effet, à l’issue des résultats du premier tour de l’élection présidentielle, le parti de la liberté du vice-président sortant, Joseph Boakaï, avait porté plainte pour fraudes. Et entendant la décision de la commission électorale, la Cour suprême a suspendu le processus électoral.