Enseignement secondaire : L’AESO décrie des conditions d’étude précaires

Classes engorgées, insuffisance de moyens logistiques dans les établissements publics de Ouagadougou, etc. Le 15 novembre, c’est ce climat qu’a décrit l’Association des Elèves du Secondaire de Ouagadougou (AESO) qui menace de muscler ses méthodes de lutte pour se faire entendre.

Les élèves des lycées publics de la ville de Ouagadougou souffrent le martyre à entendre le président de l’AESO, Dramane Sankara. Et pour cause, ils font face à nombre de préoccupations dont le manque d’infrastructures qui fait que les établissements secondaires publics ne représentent plus qu’une infime partie de l’ensemble des établissements de la ville-environ 1% assurent-ils.

Et comme les établissements privés ne sont pas accessibles à tous les parents, les classes dans le public sont surchargées. « Ils y a des lycées où vous pouvez avoir pas moins de 170 élèves en sixième ; les élèves sont assis à cinq par table, et bien entendu, il n’y a pas de rangées pour permettre aux enseignants d’y circuler… » À cela s’ajoute l’insuffisance des bibliothèques et des laboratoires fonctionnels. Quant aux cantines, elles n’excèderaient pas trois mois de fonctionnement dans les établissements où elles existent. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]