Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso : Les policiers de Tongomayel saluent les efforts de Simon Compaoré

L’Officier de Police Moussa Dem, premier responsable du CPD a salué l’engagement du Ministre d’État de satisfaire les besoins de son service.

"Depuis l’attaque de notre commissariat dans la nuit du 27 au 28 février 2017, c’est la 4ème fois que nous vous accueillons. Lors de votre premier passage le 06 mars 2017, nous vous avons transmis nos doléances. Après votre départ, certains ont déclaré que ce sont des paroles politiciennes et que rien ne sera fait. Mais vous avez pris l’engagement de nous satisfaire", s’est réjoui l’officier Dem. A l’en croire, outre le commissariat flambant neuf avec toutes les commodités, son service a bénéficié de la dotation en véhicule LANDCRUSER, en motos, du matériel logistique.

"Monsieur le Ministre d’État, il faut être un ingrat pour ne pas reconnaître les efforts que vous fournissez dans le cadre de la lutte contre l’insécurité et la volonté que vous avez pour accompagner les Forces de sécurité dans la lutte contre le terrorisme", a-t-il reconnu. Et de poursuivre en ces termes : "Monsieur le Ministre d’État, vous êtes un homme de parole et le personnel du commissariat par ma voix vous remercie pour tout ce que vous avez fait et continuerez de faire pour nous".

Le Ministre d’État prenant la parole, a salué l’esprit de sacrifice, le dévouement et le sacerdoce de ses hommes. "Je suis très fier de vous", a déclaré avec insistance Simon Compaoré qui a promis à ses hommes que le meilleur reste à venir.

La Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle du Ministère de la Sécurité