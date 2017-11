La première édition de l’activité sportive interentreprises dénommée « Course pour la vie » s’est tenue le 11 novembre 2017 à l’espace aéré de la BCEAO sis à Ouaga 2000. Initiée par la société Nestlé Burkina en collaboration avec la mairie centrale de Ouagadougou, la société burkinabè de pédiatrie, cette activité, en plus de réunir des entreprises « citoyennes » autour du sport, vise à collecter des fonds pour l’achat des couveuses au profit des nouveau-nés. Et elles sont plus d’une cinquantaine d’entreprises de la place à avoir pris part à cette première édition.

« L’initiative est à encourager et la cause noble. » C’est ce qu’ont reconnu et affirmé unanimement les chefs d’entreprises présents à cette première édition de « Course pour la vie », une activité sportive qui a regroupé plus d’une cinquantaine d’entreprises de la ville Ouagadougou à l’espace aéré de la BCEAO afin de collecter des fonds et contribuer à la résolution du problème des couveuses dans les différents établissements hospitaliers de la ville en faveur des plus fragiles c’est-à-dire les enfants nés prématurément.

« L’initiative est née déjà il y a environ 05 ou 06 mois. On a l’habitude de travailler avec les hôpitaux de la ville de Ouaga et on s’est rendu compte que les besoins en matériels d’urgence de natalité étaient vraiment très importants et en tant qu’entreprise citoyenne on se devait de réunir d’autres entreprises citoyennes pour essayer d’apporter notre contribution à remédier à ce fléau de façon à baisser le taux de mortalité et de morbidité dans les hôpitaux » a expliqué Bruno Karim El Kasri, directeur général de Nestlé Burkina.

Séance d’échauffement des différentes équipes

50 millions de FCFA, c’est la coquette somme collectée à l’issue de cette première édition. Le chèque a été remis cet après-midi à la société burkinabè de pédiatrie qui aura la lourde tâche d’en faire bon usage au grand bonheur des nouveau-nés. Et le président de la société burkinabè de pédiatrie, Pr Ludovic Kam en a pris l’engagement : « Soyez rassurés que les fonds récoltés seront utilisés très rigoureusement à l’achat de ces couveuses et des matériels d’urgences et que la formation au niveau médicale sera assurée pour l’utilisation la plus efficace ». La mortalité, et la morbidité néonatale demeurent une réalité au Burkina Faso et ce chèque vient à point nommé en ce qu’il permettra aux centres hospitaliers de la ville de Ouagadougou de se doter de couveuses et des matériels d’urgence en néonatalogie pour faire face à cette situation.

« Course pour la vie » une compétition interentreprises

Pr Ludovic Kam, président de la société burkinabè de pédiatrie

L’évènement a débutée dans la matinée par une compétition entre les différentes entreprises, histoire de développer entre elles l’esprit de cohésion et contribuer également à l’amélioration de la santé de leurs personnels. Ce sont au total 28 sociétés qui se sont affrontées dans une course-relais de 10 fois un kilomètre remportée par l’équipe de la société de téléphonie mobile Orange Burkina. « Nous nous sommes préparés à venir courir dans le but de brûler des calories pour payer des couveuses. Nous sommes contents d’être les premiers. On venait pour participer en se disant on allait compétir avec tout le monde avec bien sûr cet objectif de gagner et Dieu merci nous avons gagné et on attend la prochaine édition pour prouver qu’on est les meilleurs » s’est réjoui le représentant de Orange Burkina, Léonce Korahiré.

Armand Béouindé, maire de la commune de Ouagadougou

Principale partenaire de l’activité, la mairie dont l’équipe était constituée de policiers est arrivée deuxième dans la course. Pour le maire de la commune de Ouagadougou Armand Béouindé le plus important c’est d’avoir participé à cette activité pour contribuer à sauver des vies. « On court pour la vie pour donner un espoir de vie aux plus fragiles. Donc c’est le lieu de féliciter toutes ces entreprises, une cinquantaine de la ville de Ouagadougou. Pour une première édition, je trouve que c’est vraiment une réussite. On a vu l’enthousiasme de toutes les équipes et je pense que nous avons atteint notre objectif. L’important ce n’est pas le classement, c’est de participer et de montrer qu’ensemble en faisant un effort, nous pouvons apporter beaucoup à notre ville. C’est cet effort qui est symbolisé par cette course pour la vie. » a-t-il signifié.

Le maire remettant le grand trophée à la société Orange Burkina

3e de la compétition, l’entreprise Nestlé Burkina initiatrice de cet évènement a, tout comme les deux premières entreprises, reçu un trophée, le grand trophée étant remporté par Orange Burkina. Pour le directeur général de cette société, Bruno Karim El Kasri, cette première édition a été une réussite : « C’est une ambiance bon enfant. Je suis content que plusieurs entreprises soient inscrites à la course. Je suis content des résultats et de l’ambiance que ç’a pu donner. C’est une première édition et l’attente c’est que l’activité soit pérenne. »

Maxime Jean-Eudes BAMBARA

Lafaso.net