Ministère de la Santé : Qu’est-ce qui ne va pas avec le nouvel organigramme ?

« Il s’agit d’une assemblée générale extraordinaire du syndicat national des pharmaciens. Nous avons discuté essentiellement du nouvel organigramme du ministère de la santé qui comme vous savez a été à la base d’un mouvement d’humeur des pharmaciens au niveau de la direction générale de la pharmacie de médicaments et des laboratoires » a déclaré Aymar Tiendrebéogo président du syndicat national des pharmaciens du Burkina(SPBF).

A l’en croire cette assemblée générale extraordinaire fait suite à des velléités de destructuration du secteur pharmaceutique constatées dans le nouveau schéma du ministère de la Santé depuis l’année passée et qui aurait été à l’origine de la grande crise de la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels Génériques et des Consommables Médicaux (CAMEG). « En son temps on a attiré l’attention des autorités par rapport à ce qui pouvait advenir si le secteur pharmaceutique était perturbé. Malheureusement, ils ne nous ont pas écoutés et on a vu les conséquences au niveau de la CAMEG avec des ruptures de médicaments qui continuent jusqu’à présent » a regretté monsieur Tiendrébéogo. Aujourd’hui avec ces mouvements d’humeurs des pharmaciens, on se demande si l’on est totalement sortie de ce trouble.

Une vue des pharmaciens présents à l’AG

Les différents intervenants à cette assemblée générale des pharmaciens se sont insurgés contre le nouveau graphique de structuration du ministère dont ils disent n’avoir pas été associés à son élaboration. Pour le président du syndicat, c’est de l’entêtement : « Le 17 octobre nous avons rencontré le ministre et on lui avait fait part de nos inquiétudes par rapport donc au nouvel organigramme qu’ils ont élaboré au niveau du ministère sans demander l’avis des partenaires sociaux que nous sommes ; puisqu’il faut le dire, il y a quand même une certaine expérience dans le secteur et on aurait pu apporter un plus. Lui-même a déploré ce fait, mais nous avons constaté que rien n’a été fait justement pour revenir sur la question, ils ont décidé de s’entêter et d’avancer ».

Au sortir de cette grande réunion de circonstance, les pharmaciens qui affirment ne pas se reconnaître en la direction générale de l’offre des soins (DGOS) qui regroupe un certain nombre de directions pharmaceutiques exige le maintien de la direction générale de la pharmacie et des médicaments (DGPML) rattaché au secrétaire général du ministère avec à sa tête un intérimaire pharmacien, la mise en place sans délais de l’autorité indépendante de règlementation du médicament et des produits de santé. Pour le syndicat les trois directions rattachées à la DGOS en l’occurrence la direction de la politique pharmaceutique et de la sécurisation des soins, la direction des laboratoires de la médecine et la pharmacopée traditionnelle doivent être reversées à la direction générale des pharmacies.

Aymar Tiendrebéogo, président du syndicat national des pharmaciens

Selon le syndicat des actions avaient été entreprises au cours des années 2015 et 2016 en vue de la transformation de la direction générale de la pharmacie et des médicaments en une autorité de régulation pharmaceutique avec pour but de renforcer le système pharmaceutique. Cette autorité devrait regrouper les fonctions règlementaires qui étaient dévolues à la DGPML qui quant à elle allait gardait la fonction non règlementaire. « Nous ne comprenons pas pourquoi le ministère décide de supprimer la DGPML et d’engager l’organigramme sans avoir mis en place cette autorité de régulation. Ça veut dire que nous allons fonctionner sans une autorité pour règlementer le secteur pharmaceutique et là c’est très très dangereux pour la population au niveau des soins » a conclu le prédisent du syndicat national des pharmaciens, Aymar Tiendrebéogo.

Maxime Jean-Eudes BAMBARA

Lefaso.net