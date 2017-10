Hommage au Pr Jacques Simporé, membre de l’Académie Pontificale pour la Vie

Notre collègue, le Professeur Jacques SIMPORE, Professeur Titulaire de Génétique Moléculaire et de Biologie Moléculaire, membre de l’Académie Nationale des Sciences, des Arts et des Lettres du Burkina Faso (ANSAL-BF) et membre de l’Académie Africaine des Sciences (AAS), a été désigné membre de l’Académie Pontificale pour la Vie (PAV).

Une fois de plus, notre Université, à travers un de ces brillants chercheurs, est honorée.

C’est également un grand honneur pour notre Université, pour les enseignants chercheurs, les chercheurs, les doctorants et les étudiants ainsi que pour toute la communauté scientifique du Burkina Faso !

Un hommage lui sera rendu, à cet effet, ce vendredi 27 Octobre 2017, lors de la cérémonie de clôture des premières journées scientifiques, dans la salle des actes de l’Université Ouaga I Pr joseph KI-ZERBO à 15 heures.

Le Directeur de l’Ecole Doctorale Sciences et Technologies

Pr François ZOUGMORE