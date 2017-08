Défense du territoire national :“Il faudra nous tuer tous, sinon on sera là...”, clame le Chef d’Etat major général des armées

Le Gal. Oumarou Sadou, le 21 comme le 22 aout, a présenté ses condoléances aux Forces de défense et de sécurité. Dans un contexte sécuritaire où elles sont de plus en plus sollicitées, le Chef d’Etat major général des armées a noté que, comme dans toute guerre, le risque zéro n’existe pas. D’ailleurs a-t-il poursuivi le 21 août à l’issue de l’enterrement du Mdl. Yassia Sawadogo, cela fait partie des missions des forces armées, “défendre la nation au péril de la vie”.

“Pendant longtemps on a eu des situations de paix, maintenant on est dans une situation beaucoup plus exigeante et le sacrifice pour la nation trouve tout son sens actuellement”, a-t-il poursuivi, avant d’ajouter à l’attention que l’Unité spéciale d’intervention de la gendarmerie nationale à laquelle appartenait le sous officier qui venait d’être mis en terre, qu’elle est bien entrainée audacieuse et qu’il est fier d’elle.

Le même message a été renouvelé le lendemain à l’issue de l’inhumation des soldats de première classe, Franck Nicolas Tiendrébéogo née le 16/12/1992, Nadège Bilgo née le 17/03/1993 et Sylvain Koussoubé née le 02/05/1993. Il était en patrouille quand leur véhicule a sauté sur une mine.

Le Gal. Oumarou Sadou a souhaité que ces jeunes qui sont tombés pour la défense de notre territoire, pour la défense et la sécurité de notre pays, puissent galvaniser tout le monde afin qu’on ne baisse jamais les bras, quelque soit l’origine, et quelque soit la nature de la menace sur notre pays.

“Ce sont des jeunes qui ont donné leur vie, nous les chefs, avons aussi le devoir de faire en sorte que la volonté de combattre, de dire non, puisse inspirer tous les militaires cela aussi traduit notre capacité de résilience, parce qu’il n’ y a pas de risque zéro. Quand on est militaire, on est prêt à tout”

En tout cas, à en croire le Gal, ces pertes n’entameront pas la détermination des hommes engagés sur le terrain, pour contrer les terroristes. Bien au contraire. Il rassure. “Nous allons continuer à nous battre, jusqu’au dernier soldat, on est prêt”. L’intégrité du territoire national n’est pas négociable, selon lui. Aucun centimètre du Burkina Faso ne sera cédé. “Il faudra nous tuer tous, sinon on sera là...”, a-t-il conclu.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net