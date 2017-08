Décès de Salifou Diallo : Ce départ sera longtemps ressenti, selon l’ARCN

COMMUNIQUE • samedi 19 août 2017 à 18h46min

A l’annonce de la triste nouvelle qu’est la disparition de Salif DIALLO, Président de l’Assemblée nationale et du MPP, l’Association pour la Renaissance d’une Citoyenneté Nouvelle (ARCN) a été choquée et ses militants, à travers ma modeste personne, présentent à la famille de l’illustre disparu leurs condoléances les plus attristées.