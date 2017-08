Attaque terroriste du 13 août : La dépouille de madame Napon inhumée

Née le 14 juillet 1970 dans le quartier Paspanga de Ouagadougou, madame Napon, épouse de monsieur Napon Abou, socio-linguiste, a été engagée au Centre national de Recherches Scientifiques et technologiques (CNRST) en 2002 puis affectée à l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS) où elle prit service le 1er juin 2002. Huit mois plus tard, soit le 23 janvier 2003, elle est nommée chef de service de Développement des ressources humaines.

Après une dizaine d’années passées dans cette fonction, Sangaré Mariétou fut nommée en Conseil des ministres du 06 mars 2013 au poste de Directrice des ressources humaines du CNRST. Une confiance qui lui a été renouvelée au mois de juillet de cette année 2017.

Monsieur Napon et ses deux enfants

Son dévouement au travail et son professionnalisme lui ont valu la médaille de chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques à l’occasion des festivités du 11 décembre 2014.

Sangaré Mariétou aura marqué durant son existence ses collaborateurs du CNRST par son ardeur au travail et son esprit de sacrifice. Ce qui fait dire au secrétaire général du CNRST que son départ a été prématuré. Pour Abdoulaye Tougri, elle a « toujours fait preuve de professionnalisme dans le traitement des dossiers même ceux jugés plus complexes ».

Abdoulaye Tougri, SG du CNRST

« Nous n’avions pas imaginé que toi rayonnante de vie, de joie et qui diffuse tout autour de toi la joie de vivre et le bonheur, avais un rendez-vous précoce avec la mort au restaurant café Aziz Istanbul dans des conditions particulières qui rebutent toute conscience humaine » s’est-il adressé à la dépouille au cimetière de Gounghin.

Madame Napon, une autre victime de l’attaque terroriste

Les circonstances de sa mort, son oncle Napon Abdoulaye s’en souvient encore. « Aux dernières, ils étaient sortis seulement pour se recréer (le couple Napon et les deux enfants).

Abdoulaye Napon, oncle de madame Napon

Et c’est à tout à hasard qu’ils sont partis à cet endroit. Elle a hésité un peu. Elle a dit non cet endroit-là moi je n’aime pas m’assoir ici, vraiment si on peut changer. J’étais avec eux, toute la famille était là-bas. Les enfants avaient des amis là-bas à qui ils voulaient dire au revoir avant qu’on ne parte. Les enfants sont montés et ils sont redescendus. Le temps qu’on se lève seulement, ils (assaillants) sont arrivés et elle a reçu une balle dans le dos. Mais elle a eu le temps de crier à son mari couchez-vous ! Le mari et les enfants se sont couchés sous la table. Avec la balle qu’elle a reçue, le sang coulait. Elle a appelé au secours en vain. Pendant plus d’une heure, le sang coulait. Le temps de la transporter à l’hôpital, elle avait déjà perdu beaucoup de sang. On n’a pas pu la sauver. C’est très douloureux pour nous ». a-t-il confié invitant le gouvernement à redoubler d’effort dans la sécurité des personnes.

Que de bons souvenirs laissés par madame Napon

Dr Roger NEBIE, Délégué général du Personnel au CNRST

Pour le délégué général du CNRST, Dr Roger Nébié, « c’est une dame très ouverte, travailleuse, consciencieuse dans tout ce qu’elle fait. En tout cas elle s’est battue pour la carrière des travailleurs. C’est une dame travailleuse, il n’y a rien à dire. Et son départ a été très difficile à avaler pour tous les agents ».

« Dame battante », « passionnée de ce qu’elle fait » le secrétaire général du CNRST ne manque pas de mot pour qualifier sa collègue. « Comme on l’a dit au cours de l’oraison funèbre, en matière de ressources humaines elle était attachée à l’amélioration des conditions de vie surtout des agents permanents du CNRST. Et c’est une femme rayonnante de joie, toujours prête à ambiancer le milieu de vie dans lequel elle est. C’est vraiment cette image que je garde d’elle » a indiqué Abdoulaye Tougri.

Madame Napon, née Sangaré Mariétou, repose désormais à jamais au cimetière de Gounghin. mais son souvenir reste gravé dans les mémoires. Elle laisse derrière elle deux orphelins et un veuf.

Maxime Jean-Eudes BAMBARA (Stagiaire)

Le Faso.net