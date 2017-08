Lutte contre le terrorisme au Burkina : Une marche silencieuse le samedi 19 Aout 2017 pour dire non à la barbarie

En ces moments de douleurs, de deuil et de recueillement où la nation entière pleure ses filles et ses fils ainsi que les amis du Burkina lâchement assassinés, notre devoir citoyen est, au-delà de nos différences de :

témoigner notre compassion aux familles éplorées et de leur présenter nos sincères condoléances ; souhaiter un prompt rétablissement aux blessés ;

saluer la bravoure de nos Forces de Défense et de Sécurité et de

leur exprimer notre reconnaissance ;

magnifier le dévouement et l’abnégation des personnels hospitaliers sur la brèche depuis les attentats pour sauver des vies

réaffirmer notre amour pour la Patrie et notre ferme détermination à la défendre.

Contre le funeste dessein de nous asservir et de nous avilir, nous devons serrer les coudes et redresser la tête pour faire face à l’adversité.

C’est dans cette optique que nous, signataires du présent appel,

en mémoire aux victimes de l’ignominie, en solidarité avec les familles éplorées, les blessés atteints dans leur chair et nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité

et pour dire non à la barbarie :

invitons les populations de la ville Ouagadougou et des communes environnantes à une marche silencieuse le samedi 19 Aout 2017 sur l’avenue Kwamé Nkrumah, marche qui partira du rond-point des Nations Unies en direction du restaurant-café Istanbul et qui débutera à 9H.

Moment de recueillement et de détermination à assumer notre devenir et à ne pas nous le laisser dicter, les seuls moments de prise de parole, à la fin du rassemblement, seront consacrés aux prières et bénédictions pour le repos des âmes de nos chers disparus.

Le comité d’initiative de la marche utilisera tous les moyens de communication pour tenir régulièrement informé l’ensemble de la population sur la tenue de cette activité citoyenne et patriotique

Na laara, An saara !

La patrie ou la mort nous vaincrons !

LES SIGNATAIRES