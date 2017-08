Ville de Gaoua : Du poisson avarié saisi

Après la saisie d’œufs le 05 Août 2017, la direction provinciale des ressources animales du Poni a mis la main sur des commerçants de poissons avarié.

Selon Sanou Térédié, directeur provincial des ressources animales et halieutiques du Poni, cette saisie entre en droite ligne de la veille sanitaire. « C’est dans le cadre normal des contrôles que nous menons, et ce matin nous sommes tombés sur du poisson avarié impropre à la consommation ».

Pour M. Sanou, le poisson est avarié parce que le poisson est purement et simplement pourri et si c’est le cas, il faut le retirer. « Ils sont pris en flagrant délit parce que nous avons trouvé des congélateurs bourrés de poissons avariés ça fait deux jours et ils ont fait savoir qu’ils vont évacuer dès qu’un autre camion arrive, mais la destination nous ne le savons pas. D’autres étaient sur le marché hier et nous avons suivi l’itinéraire pour mettre la main sur le fautif » conclut-il. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Dalou Mathieu Da, correspondant régional

Lefaso.net