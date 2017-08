Attaque du café Aziz Istanbul : Message de l’Union Nationale pour le Démocratie et la Développement (UNDD)

Dans la nuit du 13 au 14 août, notre pays a été de nouveau victime d’une immonde attaque terroriste qui, dans sa folie sanguinaire indiscriminée, endeuille des familles burkinabè et étrangères, tout en infligeant dans les mêmes conditions d’indifférences, des blessures à d’innocentes personnes. Nos pensées premières vont aux familles éplorées, et aux blessés.

Aux uns, nous exprimons nos sentiments de révolte et de partage de leur douleur, aux autres nous y ajoutons nos souhaits de prompt rétablissement. Dans ces instants de fortes communions, où de partout, nous viennent des appels à l’union sacrée, pour conjurer la récurrence de cet horrible défi collectif, comment ne pas penser et souhaiter que ce grand moment de compassion, de banalisation de nos puérils antagonismes, en soit aussi un d’introspection ? Un d’engagement au sursaut collectif pour de nouvelles déterminations, afin d’aller au-delà des unions sacrées circonstancielles, vers celle de fond, et plus pérenne, fondée sur la réconciliation nationale ?

Qu’à cette occasion de deuil national, les circonstances convertissent notre union dans la peine, en union, pour nous retrouver dans le pardon, et la réconciliation en vue d’ y puiser le supplément de cohésion, et de force qui nous arment à mieux protéger, et défendre avec des FDS (Forces de défense et de sécurité, ndlr) plus soutenus, notre commune patrie.

Fait à Ouagadougou, le 14 août 2017

Pour l’UNDD, son Président

Me Hermann Yaméogo