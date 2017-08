Attaque du café Aziz Istanbul : Les musulmans du Burkina Faso condamnent « cette indignité humaine »

Dans cette déclaration, la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) condamne une attaque barbare et odieuse et réaffirme son rejet total, catégorique et sans ambiguïté de toute forme de violence ou de terrorisme qui ne saurait être justifiée par une quelconque conviction religieuse.

• Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux

Le dimanche 13 août 2017, notre cher pays, le Burkina Faso a encore été la cible d’une attaque terroriste abjectement menée contre des personnes innocentes, au restaurant Aziz Istanbul sur l’avenue Kwamé NKRUMAH de Ouagadougou. Cette barbare et odieuse attaque a causé la mort de plusieurs personnes et fait des blessés.

En cette circonstance extrêmement douloureuse, les musulmans du Burkina Faso, à travers la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB), sans réserve et sans équivoque, condamnent de la façon la plus absolue, cette indignité humaine.

La FAIB, réaffirme son rejet total, catégorique et sans ambiguïté de toute forme de violence ou de terrorisme qui ne saurait être justifiée par une quelconque conviction religieuse.

En ce moment difficile elle :

prie Dieu et en appelle à la prière de tous les Burkinabè contre le mal dans notre pays ;

en appelle à l’union, la fraternité et la solidarité entre toutes les populations sans distinction aucune, pour soutenir les victimes et leurs proches ;

présente ses condoléances aux proches des personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés ;

félicite les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme, leur promptitude, leur courage qui ont permis de limiter la tragédie et leur témoigne son soutien total ;

exprime son soutien aux autorités de notre pays dans leurs efforts de lutte contre le terrorisme.

La FAIB rappelle que l’Islam condamne la tuerie aveugle en ces termes :

« ... Quiconque tuerait une personne non-coupable d’un meurtre ou d’une corruption sur terre, c’est comme s’il avait tué tous les hommes … » Coran Sourate 5 Verset 32

Puisse Allah le Tout Puissant bénir et protéger le Burkina Faso.

Le Président du Présidium de la FAIB

El hadj Abdoul Rasmané SANA

Officier de l’Ordre National