Attaque du Aziz Istanbul : Le MPP le MPP en appelle à la hauteur de vue des forces vives de la nation

En effet, le 13 août 2017, aux environs de 21 heures audit restaurant, de paisibles citoyens furent surpris par la barbarie meurtrière et les balles assassines de la horde de terroristes. Le décompte macabre s’élève à près 20 morts dont les deux assaillants et des dizaines de blessés.

Le Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) condamne avec la dernière vigueur cette agression ignoble de notre vaillant peuple. Il interpelle les plus hautes autorités de l’Etat à mettre tout en œuvre pour traquer, débusquer et traduire ces criminels et leurs commanditaires tapis dans l’ombre en justice.

Le MPP présente ses condoléances les plus sincères aux familles endeuillées, et souhaite prompt rétablissement aux blessés. A tous, il rappelle que notre foi en la justice et en la tolérance ne sera jamais vaine.

Le MPP salue le courage, la réactivité et la détermination de nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité (FDS) à extirper de nos rangs ces suppôts du diable et à protéger notre peuple et nos institutions républicaines coûte que coûte.

Le MPP en appelle à la vigilance et à la mobilisation citoyenne dans le moindre recoin du Burkina Faso afin que nous boutions cette peste hors de nos frontières sacrées. En effet, face au fondamentalisme religieux, le Burkina est une nation éprouvée dans une Afrique éprouvée. Dès lors, il est impératif que nous privilégiions les intérêts suprêmes de la nation dans la communion des cœurs et l’unité nationale.

En conséquence, le MPP en appelle au discernement et à la hauteur de vue des forces vives de la nation pour la cohésion sociale, le dialogue inclusif et la solidarité indéfectible face aux menaces de déstabilisation de notre chère Patrie.

A l’unité du sacrifice de nos martyrs, répondons par l’unité du devoir.

Vive le peuple libre et souverain du Burkina Faso.

Lassané SAVADOGO

Secrétaire exécutif du MPP