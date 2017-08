Missions sans pièces justificatives à l’Assemblée nationale : Me Bénéwendé Sankara présente ses pièces !

Ceci est un droit de réponse de Me Bénéwendé Sankara relatif à une publication du bimensuel burkinabè "Courrier Confidentiel".

Dans la parution du journal courrier confidentiel, n° 137 du 10 août 2017, je trouve mon nom sur une liste de députés et d’agents dont les missions n’ont pas de pièces justificatives.

Par la présente, je voudrais rassurer l’opinion nationale et internationale que la publication est mensongère et diffamatoire car les pièces justificatives de la dite mission sont disponibles.

Je vous prie de trouver ci-joint à titre de droit de réponse une lettre que j’ai adressée à Monsieur le Directeur de publication du Courrier Confidentiel, une lettre d’explication à Lamine Coulibaly, Directeur des services comptables et de la trésorerie de l’Assemblée nationale, ainsi que les pièces justificatives de la mission.

En espérant que chacun de vous prendra le soin de lire cette clarification et éviter les ergotages de toutes sortes sur cette affaire, je vous rassure ma disponibilité et mon combat indéfectible contre les injustices, la corruption et les autres tares de la société.

Je vous remercie.

Me Bénéwendé Stanislas SANKARA

Le droit de réponse adressé au Directeur de publication du Courrier Confidentiel



La lettre d’explication à Lamine Coulibaly, Directeur des services comptables et de la trésorerie de l’Assemblée nationale