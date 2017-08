Assassinat du journaliste burkinabè Norbert Zongo : Un mandat d’arrêt international contre François Compaoré

Le frère cadet de Blaise Compaoré, François, est dans le collimateur de la justice burkinabè et même internationale. Un mandat d’arrêt a été lancé contre lui dans l’affaire Norbert Zongo.

Cela fait des mois que le mandat d’arrêt international a été lancé contre François Compaoré, « le petit président ». Il est soupçonné d’« incitation à assassinat » sur la personne du journaliste d’investigation Norbert Zongo et de trois ses compagnons. Drame intervenu sur la route de Sapouy, le 13 décembre 1998 et qui avait en son temps provoqué des remous sociaux dans le pays et l’indignation de tous.

Selon Jeune Afrique, le mandat d’arrêt en question, resté à l’abri des radars depuis le mois de mai, a été transmis à Interpol. Reste sa notification par voie diplomatique aux différents pays (France, Côte d’Ivoire, Bénin), dans lesquels l’homme se déplace depuis la chute du régime Compaoré, suite à l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.

Qu’en est-il exactement à ce jour de la notification dudit mandat à ces pays ? Pour l’heure, l’avocat de la famille Compaoré, Pierre-Olivier Sur, semble ne pas être au courant d’une telle procédure contre son client.

M.K.

Lefaso.net