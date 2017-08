Sécurité routière : Le Groupe Allianz Burkina offre des boxes métalliques à la Police nationale

La sécurité routière est une affaire de tous. C’est conscient de cela, que le Groupe Allianz Burkina, son Directeur général en tête, Lassina Ouattara, a procédé symboliquement à une remise de 15 boxes métalliques de régulation de la circulation à la Police nationale de la région du Centre. Selon le Directeur général adjoint du Groupe, David Sanon, cet équipement, d’une valeur de 3,750 millions de nos francs, est toujours utile pour les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, au niveau des différents carrefours. Ce, malgré la présence des feux tricolores.

Le Directeur général adjoint du Groupe Allianz Burkina, David Sanon

« Les usagers manquent souvent de repères et nous pensons que ces boxes permettront de fluidifier la circulation et de préserver ces usagers contre les risques de collision, réduire les embouteillages. Ainsi, nous sommes certains de préserver ensemble, à la fois le bien des usagers et leur intégrité physique contre les accidents de la route », a-t-il confié. L’assureur, dans son rôle d’entreprise citoyenne ne compte pas s’arrêter en si bon chemin selon ses premiers responsables, car d’autres dons peuvent intervenir dans les mois à venir.

Le boxe métallique, carrefour à sens giratoire

Une photo de famille pour la postérité

Toute chose qui n’est pas pour déplaire au Commissaire Joseph Toni, Directeur régional de la Police nationale du Centre. Au nom du Directeur Général de la Police nationale, il a remercié le Groupe Allianz Burkina pour ce geste bénéfique et positif à l’adresse de la Police nationale et de la population de la ville de Ouagadougou. Pour limiter le nombre d’accidents dans sa région, un nombre important de policiers est déployé tous les jours pour veiller au respect du code de la route et ce don est un plus. « Ces boxes vont assurer la fluidité du trafic et faciliter l’action des fonctionnaires de police qui sont chargés de réguler la circulation dans la ville de Ouagadougou », a-t-il laissé entendre.

Le Commissaire Joseph Toni, Directeur régional de la Police nationale du Centre

Par ailleurs, il a invité les usagers de la route à respecter ces boxes qui font office de carrefours à sens giratoire (rond-point), afin de diminuer les risques d’accidents de la circulation, sinon les éviter simplement. Pour le commissaire Toni, il ne serait pas mal non plus, si le Groupe Allianz Burkina ainsi que d’autres bonnes volontés, pouvaient toujours dans ce sens aider ses services qui manquent de véhicules pour le ramassage des engins, ainsi que des motos pour les escortes. L’assureur, assure avoir pris bonne note de ces doléances.

Marcus Kouaman

Lefaso.net

Adama Belem, Directeur de l’indemnisation du Groupe Allianz Burkina, à propos de la procédure d’indemnisation

« Nous enregistrons beaucoup d’accidents de la circulation dans la branche automobile. C’est dans le sens de la prévention qu’il y a eu ce don. Quand il y a un accident, le constat de police est fait par nos collaborateurs de la Police qui rédigent un procès-verbal (PV) de constat qui est transféré aux assureurs. C’est sur la base de ce PV que nous instruisons le dossier et procédons à l’indemnisation de la victime. L’instruction d’un dossier évolue en fonction de la diligence qui est mise dans la production des pièces. »

M.K.