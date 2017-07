Assainissement et santé dans le Noumbiel : CENTAMIN fait parler son cœur

La société d’exploration minière CENTAMIN Ampella mining SARL a fait don de matériels d’assainissement à deux associations de la ville de Batié et des sérums antivenimeux et rabiques au centre médical de Batié. La cérémonie de remise a été présidée par le Haut-Commissaire de la province du Noumbiel le vendredi 28 juillet 2017.

Les associations Yongnan et Tiètado de la commune de Batié sont les heureux bénéficiaires du matériel d’assainissement. Ce don Composé de Brouettes, pelles, râteaux, gants et des bacs à ordures, permettra à des associations et à la population de veiller à l’hygiène de la commune. Pour Yelkabo Rodrigue Somé, chargé de communication de la société d’exploration minière CENTAMIN, ce lot de matériel sanitaire et d’assainissement est la contribution de la société pour promouvoir l’hygiène et l’assainissement au niveau de Batié.

Chaque année, on dénombre plus de 100 cas de morsures de serpent dans cette partie du Burkina. Comme les années précédentes, la Société d’exploration offre des sérums antivenimeux au centre médical de Batié (CMA) pour la prise en charge rapide des malades victimes de morsures de serpent. L’innovation cette année, selon les donateurs, est l’ajout des sérums antirabiques afin de prendre en charge les cas de morsures de chiens devenus récurrents. M .Somé a invité tout un chacun à prendre soin de son environnement, chose qui permettra de rester en bonne santé.

Ce don est un ouf de soulagement pour les associations bénéficiaires qui font du nettoyage des services publics de l’Etat leur crédo. Selon Bôpôrô Somé Secrétaire général de l’association Yongnan, cette remise de matériels d’assainissement va augmenter le volume du travail des femmes car le matériel local tel que les balais ne permettaient pas aux femmes d’aller plus vite. Comme cette association, l’association Tiètado a aussi exprimé sa reconnaissance à CENTAMIN pour ce geste qui permettra sans nul doute aux femmes d’être plus efficaces. Mme Da Pauline a invité le donateur à également songer aux associations sœurs évoluant dans le même domaine car conclut-elle, c’est dans l’unité que nous ferons de Batié une ville propre. Outre ce don, CENTAMIN a fait plusieurs dons dans le secteur de l’éducation et de la santé dans la province du Noumbiel.

Dalou Mathieu Da, correspondant régional

Lefaso.net