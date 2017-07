Assainissement familial au Burkina : IRC appelle à une mise en œuvre réussie du programme opérationnel

« Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau potable et assainissement (…) ». Le Burkina Faso veut être au rendez de 2030 dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) en matière d’assainissement, et le Centre d’expertise pour l’eau potable et l’assainissement (IRC), veut contribuer à relever ce défi. Ce mercredi 26 juillet 2017, s’est ouvert le séminaire de capitalisation sur les expériences de promotion des services d’assainissement familial en milieu rural, au Burkina Faso. Cette rencontre de partage d’expériences est initiée par la plateforme des ONG WASH, dont la coordination est assurée par l’IRC.

Partager les connaissances et expertises les plus récentes et avancées en matière de promotion d’assainissement familial en milieu rural et semi urbain. C’est l’objectif de la présente rencontre. Selon une étude du Programme eau et assainissement de la banque mondiale réalisée en 2012, le Burkina perdrait environ 86 milliards de francs CFA, chaque année. Et avec un taux d’accès à l’assainissement familial établi en 2016, à 13, 4 % en milieu rural et 38 ,8% en milieu urbain, les défis du Burkina en matière d’assainissement restent énormes. Cela, d’autant plus que le pays veut être au rendez-vous de 2030. Ainsi, souligne Alassoun Sori, Secrétaire général du ministère de l’eau et l’assainissement, 55% de la population pratique la défécation en plein air ; 63,7% des écoles et 86,9% des centres de santé en milieu rural ne disposent pas d’infrastructures d’assainissement et d’hygiène de base (selon le rapport JMP de 2016).

Andrea Leone , représentant le chef de la délégation de l’UE

Des progrès ont certes été réalisés ces dernières années, mais les résultats demeurent en deçà des attentes, malgré les efforts consentis. En effet, selon Andrea Leone, représentant le chef de la délégation de l’Union européenne, le financement de l’UE depuis 2010, a permis d’enregistrer à ce jour, 110 000 ouvrages d’assainissement familial au profit d’au moins 1 100 000 personnes. Et le chef des opérations de l’IRC, Firmin Hilaire Dongobada, d’ajouter que « Nous avons réalisé 13 points de progrès entre 2010 et 2016, passant d’un taux de 0, 8% en 2010, à 12 % en 2015, puis 13, 4% en 2016. Ce frémissement mérite d’être décortiqué, analysé pour pouvoir tirer les enseignements pour le défi des ODD » a-t-il dit, soulignant que le Burkina a adopté un programme à ce sujet.

Firmin Hilaire Dongobada, directeur des opérations de l’IRC

Il s’agit du Programme d’assainissement des eaux usées et des excrétas (PN-AEUE 2016-2030), qui vise l’accès universel à l’assainissement. C’est dans l’optique de contribuer à la mise en œuvre dudit programme, que s’inscrit la présente rencontre. « Nous abordons ce séminaire sous 4 axes thématiques que nous pensons couvrir l’ensemble des problématiques de l’assainissement en milieu rural. Il s’agit de l’axe d’autodétermination locale, le marché dynamique des biens et services, l’axe de responsabilité communale et enfin, l’axe de responsabilité sociale des ressortissants » a signifié le chef des opérations de l’IRC.

Alassoun Sori, SG du ministère de l’eau et de l’assainissement

Rappelant les objectifs du PN-AEUE, qui consistent entre autres, à assurer un assainissement durable des eaux usées et excrétas, à mettre fin à la défécation en plein air et l’accès universel et continu des populations aux services d’assainissement, le Secrétaire général du ministère de l’eau, Alassoun Sori, a convié les structures centrales de son département à s’approprier des résultats de ces travaux de 4 jours de réflexions. L’objectif étant de valoriser et d’améliorer les performances du secteur. La fin des travaux est prévue pour le 28 juillet.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net