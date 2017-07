Burkina Faso : Un réseau de voleurs d’engins à deux roues démantelé à Bobo-Dioulasso

Le jeudi 20 juillet 2017, le commissaire central de police de la ville de Bobo-Dioulasso, Oumarou Songné a présenté un réseau de malfaiteurs spécialisés dans le vol d’engins à deux roues aux hommes et femmes de médias de ladite ville. Au total 10 motos sur 17 motos volées par la bande ont été saisies par les « hommes de tenue ».

Selon le commissaire Oumarou Songné, le commissariat central de police de la ville de Bobo-Dioulasso a enregistré au cours des deux trimestres passés, plusieurs plaintes et déclarations de vols d’engins à deux roues. Ainsi, les investigations menées depuis ce temps ont finalement abouti à l’arrestation le 11 juillet 2017, des nommés G.A., Z.H. et O.A. suite au vol du vélomoteur d’un enseignant.

A en croire le commissaire, les nommés G.A. et Z.H. sont des repris de justice pour avoir été condamnés pour les mêmes faits. Cependant, le nommé O.A. qui était le cerveau de la bande est connu des services de police pour des petits cas de vol, mais n’a jamais fait l’objet d’une condamnation. « C’est lui qui s’est spécialisé dans le vol d’engins à deux roues », a-t-il laissé entendre.

Ces malfaiteurs opéraient dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Diébougou et les sites d’orpaillage. Leurs terrains favorables demeuraient les parkings, les lieux de mariage, les débits de boissons. « Cette bande fait usage des clés sciées, des fausses clés ou alors force les guidons des engins pour sauter les verrous avant de les emporter. Aussi, les engins non verrouillés sont leurs cibles favorites », a expliqué le conférencier.

Alors, une fois ces motos volées, ils procèdent à la modification de leurs numéros de série (ils transformaient les chiffres 1 en 4 et les chiffres 3 en 8), et à la falsification d’un Certificat de Mise en Circulation (CMC) conformément au numéro modifié, avant de les revendre au Burkina Faso et aussi au Mali.

Au total, cette bande reconnait avoir volé dix sept (17) engins dont dix (10) ont été saisis et sept (07) autres engins se retrouvent toujours entre les mains d’autres recéleurs.

Le commissaire appelle à la vigilance toute personne qui s’adonne à l’achat des engins de « seconde main ». Et à une franche collaboration de la population pour freiner l’élan de ces malfaiteurs.

Romuald Dofini

Lefaso.net