Détention de Djibrill Bassole : La NAFA plaide pour sa libération

Autorités coutumières, conseillers, délégations venues de Banfora, du Kenedougou, Houet, Tui, tous étaient présents pour soutenir le plaidoyer sur la libération de Djibrill Bassolé.

En rappel, le général Djibrill Bassole est incarcéré depuis 2015. En effet, c’est une écoute téléphonique non authentifiée avec Guillaume Soro planifiant une tentative de coup d’Etat pendant la transition qui est à l’origine de cette arrestation.

Récemment, la requête de l’ONU pour sa libération a encore donné du tonus à ses partisans qui n’ont jamais cessé de dénoncer une détention arbitraire.

Les membres de la NAFA déplorent cette incarcération depuis bientôt 2 ans pour deux principales raisons : une incarcération sans procès et le refus de permettre à Bassole d’aller se faire soigner malgré la détérioration de sa santé.

Ainsi plusieurs plaidoyers se sont succédés en cette matinée.

La représente des femmes a demandé sagement en tant que mère, épouse, et la main sur le cœur à la justice burkinabé de libérer ce cher fils père et époux Djibrill Bassole.

Le secrétaire général de la NAFA, Idrissa Coulibaly est parti de l’historique du Burkina ou à l’aube des indépendances il faisait bon vivre tant les hommes savaient parler aux hommes. Il interpelle le président à travers les termes suivants : il faut le libérer parce que beaucoup ont demandé pardon, il faut le libérer parce que vous êtes le président du Faso…

Assita Ouattara représentante du bureau national s’est réjouie de l’avis N° 39 / 2017 du Burkina Faso, du groupe de travail des Nations Unies qui qualifie d’arbitraire la détention de Djibrill Bassole et demande sa libération immédiate. C’est dans cette logique que la jeunesse du parti par la voix de leur représentant exige également le respect des règles de droits et clame haut et fort sa libération.

Cependant, Djibrill Bassole dans une déclaration par la voix de son porte-parole Mamadou Benon se réjouit également de cet avis mais ajoute ceci pour ses partisans : « pour ce qui concerne ma libération effective que vous formulez jour et nuit dans vos prières et supplications, nous, nous nous en remettons à Allah le Tout Puissant, que sa volonté soit faite »

Un plaidoyer d’échanges directs et pacifiques est prévu dans les prochains jours avec les autorités selon M. Benon pour la libération de Djibrill Bassole.

Haoua Touré

Lefaso.net