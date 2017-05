L’Université Nazi Boni a ouvert trois Nouvelles Filières à l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA)

L’Université Nazi Boni (ex Université Polytechnique de Bobo) à travers son Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA) vient d’élargir son offre de formation avec le lancement officiel de trois diplômes universitaires ce lundi 08 mai 2017. Il s’agit du diplôme inter-universitaire d’antibiologie et d’antibiothérapie en Afrique subsaharienne, du diplôme d’hygiène hospitalière et sécurité des patients et du diplôme d’études spécialisées en urgence médico-chirurgicale. Cette cérémonie de lancement a été présidée par le Premier Ministre Paul Kaba Thiéba.

Cela fait déjà plus d’une décennie que l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA) a ouvert ses portes au monde estudiantin dans la ville de Bobo-Dioulasso. Elle a pour mission la formation des médecins compétents et la recherche en sciences de la santé. Aujourd’hui, cet institut vient d’élargir son offre de formation à travers le lancement des trois diplômes universitaires que sont : le diplôme inter-universitaire d’antibiologie et d’antibiothérapie en Afrique subsaharienne, le diplôme d’hygiène hospitalière et sécurité des patients et le diplôme d’études spécialisées en urgences médico-chirurgicales.

A en croire le président de l’Université Nazi Boni, Anicet Ouédraogo, le lancement de ces nouveaux diplômes va contribuer au rayonnement du système de santé mais également au rayonnement du système de l’enseignement supérieur dans la sous région et même au-delà du Burkina Faso.

Pour le premier ministre, la qualité des soins de santé des populations a été toujours au cœur des préoccupations de son gouvernement d’ou l’intérêt porté au lancement de ces trois diplômes universitaires. Toutefois, il a tenu à exprimer ses sentiments de fierté et d’espoir qui l’animent en ce jour. « En lançant ces trois filières à l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé, à l’université Nazi Boni, cela contribue dans la refondation de notre système d’éducation et dans la refondation de l’université de façon générale » ; a laissé entendre Paul Kaba Thiéba.

A en croire le Professeur Ouédraogo Macaire, directeur de l’INSSA, il s’agit du lancement de trois diplômes très importants car inexistants en Afrique et très rares en Europe.

« La mise en œuvre du diplôme d’études spécialisées en urgences médico-chirurgicales a déjà commencé et regroupe plusieurs nationalités dont les Maliens qui sont les plus dominants et les Burkinabè qui viennent des treize régions. Et les diplômes seront signés par le président de l’université Nazi Boni » ; a dit ce dernier.

Selon lui, l’enseignement supérieur doit répondre aux besoins de développement d’un pays et donc de former des personnes capables d’agir avec compétence dans des situations professionnelles.

« Les spécialistes qui vont sortir seront prisés dans la sous région car ces spécialités n’existaient pas par le passé. Peuvent prendre part à ces formations tous médecins ou pharmaciens ou encore un infirmier paramédical avec trois ans d’expérience professionnelle » ; a t-il expliqué.

Romuald Dofini

Lefaso.net