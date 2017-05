Organisation des Nations Unies : Michel Kafando nommé envoyé spécial

Le rôle de M. Kafando sera de mener et de coordonner les efforts politiques des Nations Unies pour promouvoir la paix et le développement durable au Burundi. En outre, il apportera son assistance aux efforts de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est en vue d’un dialogue politique entre les acteurs burundais.

M. Kafando apporte à ce poste plus de trois décennies d’expérience approfondie en matière de diplomatie et de politique internationale de haut niveau. De novembre 2014 à décembre 2015, il a été Président de la transition et Chef d’Etat du Burkina Faso. A ce titre, il a supervisé la restauration pacifique de la démocratie dans son pays, après un soulèvement en 2014.

M. Kafando est un diplomate qui a mené une carrière exemplaire depuis son entrée au Ministère des affaires étrangères en 1972. Il a été Représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies de 1981 à 1982, puis de 1998 à 2011. De 1982 à 1983, il a été Ministre des affaires étrangères.

M. Kafando a obtenu une maîtrise en droit public de l’Université de Bordeaux en 1969. Il a obtenu un diplôme de troisième cycle en sciences politiques de l’Université Paris-Sorbonne en 1972 et un diplôme en diplomatie de « Carnegie Endowment for International Peace », de Genève, la même année. Il a obtenu son doctorat en sciences politiques à l’Université Paris-Sorbonne en 1990.

Né en 1942, M. Kafando est marié et père de deux enfants.

