Visite du ministre de l’eau et de l’assainissement région du Sahel : Des infrastructures d’eau visitées

Du 03 au 05 mai 2017, le Ministre de l’eau et de l’assainissement s’est rendu dans la région du sahel notamment à Tin-Akoff et à Inabao pour apporter le message de soutien, de compassion et d’encouragement du gouvernement burkinabè aux populations face aux divers adversités. Il a saisi l’occasion pour effectuer des visites sur les chantiers de son département en cours dans la région.

Le barrage de Bambakari est un grand projet du ministère de l’eau et de l’assainissement dans la région du sahel. A terme, il sera le plus grand barrage de la région du sahel avec 165 millions de mètres cubes d’eau. Pour des raisons techniques et financières, le chantier était arrêté. Le ministre Ambroise Gnouga Ouédraogo, a effectué une visite pour voir le niveau d’avancement des travaux, et en même temps rassurer les populations que tout est en train d’être mis en œuvre pour la reprise des travaux.

Les travaux de réalisation de l’adduction en eau potable simplifiée (AEPS) de la commune de Tin Akoff ont également été visités par le ministre. Le château d’eau d’une capacité de 30 mètres cubes et haut de 12 mètres sera alimenté par 22 panneaux solaires d’une capacité de 250 watts chacun. Cet ouvrage en cours viendra renforcer l’approvisionnement en eau potable dans la commune de Tin Akoff à travers six bornes fontaines et 50 branchements particuliers. Notons que la commune de Tin-Akoff a un taux d’accès en eau potable de 71,60%.

Dans la commune de Dori, le Barrage de Yacouta est également un projet du ministère de l’eau et de l’assainissement pour renforcer l’approvisionnement en eau potable de la commune. Sur une superficie de 1600 hectares, il permettra la retenue de 26,5 millions de mètres d’eau.

Le député maire de la commune de Dori Aziz Diallo notant que le problème de l'eau étant une question essentielle de la région, s'est réjoui de cette visite du ministre de l'eau qui permet selon lui d'échanger et de connaitre les projets et réalisations du gouvernement dans le domaine de l'eau et aussi exprimer les inquiétudes de la région afin de trouver ensemble, des solutions durables.

Youmali Koanari

Lefaso.net