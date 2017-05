L’arrêté du Colonel- Major Péguy Hyacinthe Yoda stipule notamment que “La circulation des véhicules à quatre roues, des motos à deux roues, des tricycles et des vélos est formellement interdite dans la bande frontalière comprise entre la frontière du Niger et du Mali au nord et la ligne délimitée par les localités de Titabé, Seytenga, de Falangountou et de Tin- Akoff tous les jours de 17 heures à 06 heures.” (Voir pièce jointe).

Lefaso.net