Enseignement supérieur : 3 025 livres pour les universités publiques, quatre infrastructures pédagogiques pour l’université Ouaga I/ Pr Joseph Ki-Zerbo

Ce sont 3 025 livres d’un coût global d’environ 56 millions de F CFA qui ont été offerts aux universités publiques du Burkina Faso. Un don du Président du Faso, représenté à la cérémonie par Seydou Zagré, son directeur de cabinet. Des livres qui englobent la quasi-totalité des matières enseignées dans les instituts et universités publiques et qui viendront « actualiser et renforcer le fond documentaire de nos bibliothèques respectives. », se réjouit Rabiou Cissé, président de l’université Ouaga I/ Pr Joseph Ki-Zerbo.

Un sentiment partagé par Alkassoum Maïga, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation qui a tenu à remercier le Président du Faso, Roch Kaboré pour son geste qui « témoigne de la volonté ferme des premières autorités du pays de trouver des solutions à toutes nos difficultés. »

Seydou Zagré a pour sa part rappelé que « le chef de l’Etat a inscrit l’enseignement supérieur comme une priorité nationale dans le cadre de son programme. Et au regard des nombreuses difficultés que rencontrent nos universités publiques pour la formation des étudiants, il lui a paru important dans l’immédiat, avant d’aller sur des réalisations plus lourdes, d’offrir des ouvrages pour que les étudiants dans les différentes bibliothèques puissent mieux préparer leurs cours, puissent mieux préparer leurs travaux dirigés, pour qu’ils prennent en main leur propre formation. »

Quatre nouveaux bâtiments

Après la remise des livres, les officiels ont visité et inaugurer des infrastructures pédagogiques au sein de l’université Ouaga I/ Pr Joseph Ki-Zerbo. Il s’agit d’une technopole qui comprend entre autres une salle des actes de 500 places, cinq salles de cours, une salle d’informatique, des bureaux ; un bâtiment R+2 avec 18 salles de cours équipées d’une capacité d’accueil de 2 136 étudiants, 23 bureaux, un hall, deux balcons et ensemble d’autres salles dont le local technique. Ils ont également visité un bâtiment R+2 de laboratoires pour les UFR-sciences de la vie et de la terre, sciences exactes et appliquées et sciences de la santé d’une capacité d’accueil de 1 172 étudiants avec 21 laboratoires, quatre(4) salles de préparation, des espaces communs, des locaux techniques et un groupe électrogène.

Le dernier bâtiment inauguré est un bâtiment pédagogique R+2 de salles doctorales et de bureaux. Il a une capacité d’accueil de près de 710 étudiants et est constitué de 46 bureaux, onze(11) salles pour les doctorants et des salles de cours, six(06) salles servant de bibliothèques et de salles de réunion, dix(10) laboratoires et un ensemble de 20 salles comprenant les magasins, les toilettes et les locaux techniques et aussi un wifi.

Selon Rabiou Cissé, ces infrastructures permettront de résorber un tant soit les retards que connaît l’université Ouaga I/ Pr JKZ. En effet souligne –t-il « Ces bâtiments vont nous permettre de faire une programmation intensive des cours, mais aussi de respecter la programmation des cours. Quelques éléments qui vont nous permettre de résorber le retard académique qui est une de nos principales préoccupations. »

Justine Bonkoungou (stagiaire)

Lefaso.net