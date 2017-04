Tarifs de location des infrastructures marchandes de Ouagadougou : Zéphirin Diabré échange avec les commerçants

Dans le but d’optimiser les recettes au profit du budget communal, le conseil municipal de Ouagadougou devrait procéder à une augmentation des tarifs actuels des infrastructures marchandes et artistiques dans la commune de Ouagadougou. Certains prix passeront du simple au double, pendant que d’autres devraient connaître des hausses de plus de 1000%. Il n’en fallait pas plus pour que l’opposition crie au scandale. Alerté par les conseillers municipaux de son parti (UPC) ainsi que ceux du CDP, le chef de file de l’opposition politique est allé échanger avec les commerçants qui devraient être touchés par ces hausses, le 11 avril 2017. Dans ce contexte de morosité économique, Zéphirin Diabré appelle le maire et son équipe à être plus raisonnable dans les nouveaux tarifs.

« Ce sont les conseillers municipaux de l’UPC et du CDP qui m’ont alerté sur des délibérations du conseil municipal et qui tendaient à faire augmenter les prix de location des boutiques. J’ai donc décidé de passer voir les commerçants pour m’assurer un peu et échanger avec les boutiquiers pour avoir leurs sentiments ». C’est ainsi que le chef de file de l’opposition politique explique sa démarche. Sa délégation était composée du président du groupe municipal UPC, d’un représentant du CDP, du 3e adjoint au maire de Ouagadougou, Nathanaël Ouédraogo, ainsi que d’autres conseillers municipaux.

Le chef de file de l’opposition politique au Burkina, Zéphirin Diabré, et sa délégation se sont d’abord rendus au Théâtre populaire (TP), un lieu de vente et de réparations de cycles et de motocycles. Une quinzaine de minutes d’échange avec les locataires des lieux avant que le cortège ne s’ébranle vers d’autres centres de commerce. Au TP, les frais de locations devraient passer de 3 000 F à 6 000 F par mois. Le représentant des occupants des lieux avance la morosité économique pour demander au CFOP de peser de tout son poids pour les aider afin que les tarifs ne passent pas du simple au double. Avant de quitter les lieux, Zéphirin Diabré a invité ses « hôtes » à se rendre massivement à la maison du peuple le 29 avril prochain pour prendre part au meeting populaire qu’organise l’opposition.

« Il faut que la mairie soit raisonnable »

Après le théâtre populaire, Zéphirin Diabré et sa délégation se sont rendus à Zogona. Là-bas, au dans le marché sis sur l’avenue Babanguida, il a pu s’entretenir avec des commerçants. Là, les tarifs devraient passer de 2000 F à 12 500 F. Certains ont évoqué la question de la sous-traitance. Selon Mme Guiré, détentrice d’un salon de couture, en cas de hausse des tarifs par la mairie, « les bailleurs aussi vont monter les prix et ce sont les pauvres commerçantes qui vont payer un lourd tribu ». Elle ne pense pas être à mesure de supporter une hausse de son loyer actuellement eu égard au contexte économique difficile.

Au cours de ces échanges, les détenteurs de boutiques et autres commerces dont les locaux appartiennent à la commune de Ouagadougou se plaignent de la mévente. Ce pourquoi Zéphirin Diabré a déclaré : « On voit que l’économie est très morose, les gens ne vendent pas et quand c’est comme ça, même si la mairie veut procéder à une augmentation, il faut qu’elle soit raisonnable ». « C’est vrai que l’Etat et la commune de Ouagadougou ont des problèmes financiers, mais trop d’impôts tue l’impôt. S’il y avait une relance économique, ça aurait permis à ces commerçants de tenir le coût, mais là on voit leur désarroi et ça pose problème. En tant que chef de file de l’opposition, c’est notre responsabilité de nous tenir au côté de cette population ».

Eviter de poser des actes qui peuvent être vus comme de la provocation

Dernière étape de la visite : avenue Charles de Gaulle. Là, Sam Kabré tient une boutique. Il précise qu’il n’est pas un sous-traitant. « J’ai signé un contrat avec la mairie en 1999. Je paie la location à 3 500 F par mois et si le prix doit passer à 50 000 F, je ne pourrai pas tenir, je serai obligé de fermer la boutique », s’alarme-t-il.

Après avoir touché du doigt les réalités de ces détenteurs de commerce qui impactent la vie quotidienne des populations burkinabè, Zéphirin Diabré appelle le conseil municipal à revoir sa position. « Si la situation économique le permettait, on pouvait comprendre qu’il y ait des augmentations des frais de location, mais là, elle ne le permet pas. Donc, il faut que la mairie revoit sa copie, qu’elle communique davantage, qu’elle associe tout le monde (commerçants, usagers, conseillers) et trouve le niveau optimum d’impôt », conseille le chef de file de l’opposition. « Car, prévient-il, les gens sont sur les nerfs et cette décision sonne comme une provocation. Quand on gère un pays, il faut éviter de poser des actes qui peuvent être vus comme de la provocation par les populations. Il faut faire attention parce que ce sont ces genres de conflits qui créent la cristallisation sociale ».

Sera-t-il entendu ? Les prochains jours nous le diront, car la décision d’augmentation n’est pas encore actée. En attendant la session du conseil municipal qui se prononcera sur ces propositions de nouveaux tarifs, les conseillers municipaux de l’opposition également entendent poursuivre le plaidoyer pour que les nouveaux tarifs soient revus à la baisse. C’est tout le monde qui y gagnera.

Moussa Diallo

Lefaso.net