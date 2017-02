Lanfièra : Le mémorial karamogoba Sanogo a été inauguré

Le samedi 21 janvier 2017 fera certainement date dans l’histoire du développement de la culture et du tourisme dans la commune de Lanfièra avec l’inauguration du mémorial Karamogoba Sanogo, sage bien respecté dans la localité qui est né vers 1820 et a été assassiné en 1896. Les filles et fils de Lanfièra ont saisi cette heureuse occasion pour saluer la clairvoyance du gouvernement burkinabè pour les hommages rendus déjà à Karamogoba Sanogo en dressant une rue à l’illustre disparu le 24 novembre 2006 à Ouagadougou. Pour cela, ils ont pensé particulièrement au ministère de la Culture des Arts et du Tourisme qui cette fois encore leur a érigé un mémorial.

La cérémonie d’inauguration du mémorial Karamogoba Sanogo a réuni les filles et fils et surtout d’honorables invités. C’est à juste titre qu’ils se sont réjouis d’être bénéficiaires de ce monument érigé en l’honneur de leur ancêtre et d’avoir bénéficié de l’accompagnement du ministère de la Culture des Arts et du Tourisme pour que ce mémorial devienne une réalité.

Le conseil municipal et la communauté villageoise s’engagent à la protection, la sauvegarde, la valorisation de ce patrimoine commun. Ils ont tenu, en cette solennelle circonstance, à saluer l’ensemble des acteurs et partenaires de la commune qui œuvrent sans relâche au développement de la culture et du tourisme dans la localité. Les filles et fils de Lanfièra ont fait une motion spéciale au ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme patron de la cérémonie ainsi qu’au parrain Amadou Baba Dayo pour avoir bien voulu accepté leur prêter tout son concours pour que cette cérémonie ait lieu. Pour cette vision et cet engagement à leurs côtés, les filles et fils de Lanfièra ont dit tout simplement merci…

Ce mémorial dont le projet à été élaboré en 2004 a été érigé en 2009 et a couté la bagatelle de 62 000 000f CFA. Véritable musée, ce bâtiment renferme des photos des ascendants et descendants de Karamokoba Sanogo, celles des Imams de Lanfièra depuis sa création à nos jours, des vieilles mosquées de la citée d’Islam en pays Dafing (Tissi, Bossé, Worou, Douban, Safané, Douroula et Ouahabou), également celles de ses contemporains (Naba Boukary Koutou, Naba Kiiba, El Hadj Abibou, Chef de canton de Lanfièra, la princesse Guimbi Ouattara, Samory Touré, etc et enfin celles des colons qui y sont passés : docteur Crozat, Lieutenant-colonel

Parfait Monteil, l’adjudant-chef Badaire, le lieutenant Julien Chanoine, du capitaine Paul Voulet, du cimetière français de Koury de 1899 à 1912. En dehors des photos il y a des traités, des textes écrits, des articles de presse, bibliographies, filmographies, des objets et attributs du pouvoir et plein d’autres objets de l’époque de Karamogoba Sanogo.

Au-delà du souvenir et de l’hommage qu’il rend à Karamogoba Sanogo, c’est toute la famille et la commune entière qui sont honorées. Pour la population de Lanfièra, c’est également un pan de la culture Marka et partant le tourisme dans la localité qui se trouvent promus.

Les filles et fils de Lanfièra ont fait savoir aux distingués invités que le tourisme est l’un des secteurs économiques qui contribuent énormément au développement de bon nombre de pays. Comme ils le savent, les effets bénéfiques du tourisme sont incontestables et ils restent convaincus que le tourisme constitue un socle solide sur lequel leurs collectivités pouvaient bâtir leur développement local. Ils se réjouissent de toutes ces initiatives et ont tenu à féliciter le ministre de la culture, le parrain et l’ensemble des acteurs pour leur forte implication dans la mise en œuvre de ces politiques au niveau local.

Par la suite, la population de Lanfièra a invité les acteurs en particulier à exploiter l’immense potentiel touristique disponible et a lancé un appel à tous les partenaires notamment le ministère de la culture, l’ambassade de la France pour l’accompagner dans ses efforts de développement pour que la prise en compte de la culture et du tourisme dans la commune soit effective. Aussi voudrait-elle encore solliciter le soutien des partenaires pour la construction d’un centre culturel Karamogoba Sanogo dont le terrain est déjà dégagé et le besoin exprimé est pressant.

Enfin les filles et fils de Lanfièra ont formulé le vœu qu’ensemble, ils arrivent par leur engagement tant individuel que collectif à promouvoir véritablement le développement en général et la culture en particulier.

David Demaison Nébié

Correspondant de la Boucle du Mouhoun

Lefaso.net