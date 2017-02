Défendre les droits des détenus et épauler les familles des détenus, c’est la vision qui sous-tend la création de l’association contre l’exclusion et la détention arbitraire (ACEDA) qui a été présentée à l’opinion publique au cours de son assemblée générale constitutive le samedi, 28 janvier 2017 à Ouagadougou.

‘’Le Burkina a été pendant longtemps victime de turbulences politiques. Pas moins de six coups d’Etat mais il a réussi à rompre le signe indien avec la longue période de stabilité de la IVème république. Même si les brimades politiques ne manquaient pas sous l’ancien régime, leurs manifestations sous forme de détention avaient disparu. Nous avions atteint le stade zéro détenu politique. Mais voilà que comme un feu mal éteint, l’insurrection des 30 et 31 octobre 2014 en soufflant sur les braises de la détention politique en a donné une incandescence politique jamais vécue dans le passé’’, ont constaté les premiers responsables de l’ACEDA, convaincus en outre que le Burkina s’est enfoncé dans la violation des droits de l’homme.

« Le Burkina compte aujourd’hui plus d’une centaine de prisonniers de ce type et le drame est que cette situation est vécue dans l’indifférence des ONG nationales et internationales… », déclare le porte-parole de l’ACEDA, Renaud Ouédraogo. Il dénonce également les tracasseries que subissent les proches des détenus dans le processus des visites dans les maisons d’arrêt et autres formalités d’assistance à ces détenus.

« Toute mesure privative de liberté est une épreuve difficile à vivre pour celui qui en est victime, pour ses enfants et amis. Cette épreuve est d’autant plus insupportable, lorsqu’elle repose sur des motivations politiques. La détention viole doublement la personne qui en est frappée, elle viole d’abord sa liberté d’aller et venir mais aussi sa liberté d’opinion... », soutiennent les responsables de l’ACEDA, désormais engagés à dénoncer les atteintes aux droits de l’homme dans l’univers carcéral. Constituée de parents, amis, collègues et sympathisants, l’ACEDA s’est assigné pour mission principale d’apporter un soutien aux détenus politiques par des visites, des aides, des provisions et des médicaments.

Au-delà de cette action directe, l’ACEDA va mener des actions de plaidoyer auprès des Organisations non-gouvernementales (ONG), interpeller l’opinion publique nationale et internationale sur « l’exclusion politique », « la perpétuation de la détention au Burkina ». Selon son porte-parole, Renaud Ouédraogo, l’association se battra également pour la défense de la liberté d’opinion et la libération des « détenus politiques mais aussi pour le respect de leurs droits et pour la suppression des juridictions d’exception ».

Le lancement de l’association a été aussi marqué par des témoignages de parent et ami de personnes dont la détention est jugée ‘’arbitraire’’. C’est entre autre, le cas du journaliste, Pascal Tamini, ancien conseiller de l’ex-président Blaise Compaoré, inculpé en décembre 2015 dans l’affaire Thomas Sankara pour "attentat", "complicité d’assassinat".

Oumar L. OUEDRAOGO

Lefaso.net