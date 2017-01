Financement des initiatives culturelles privées : Des acteurs du monde de la culture outillés

Le secteur de la culture au Burkina Faso est assez dynamique, à en croire M. Idrissa Zorom. Il en veut pour preuve le nombre d’activités culturelles qui y sont organisées par an, et notamment le nombre de festivals qui est estimé à lui seul à 200 par an. Cette dynamique cache cependant des difficultés, notamment celles liées au financement. En effet, les financements accordés par l’Etat aux acteurs culturels sont insuffisants. D’autres sources de financement sont donc nécessaires pour appuyer le secteur de la culture. Le conférencier du jour exhorte alors les porteurs de projets à se tourner vers la coopération culturelle, aussi bien bilatérale que multilatérale.

La conférence a été l’occasion pour le conférencier d’établir une cartographie des fonds existants, mais aussi de « décliner les procédures devant ces bailleurs et les attitudes et les réflexes à avoir en tant qu’opérateurs privés culturels, pour pouvoir capter les opportunités », précise M. Idrissa Zorom.

Les fonds multilatéraux

M. Zorom souligne qu’au niveau des fonds multilatéraux les procédures sont claires, et il les juges démocratiques parce qu’ouvertes. « Les projets sont mis en concurrence. A partir de ce moment, lorsque vous allez régulièrement sur les sites de ces partenaires, vous avez un accès à des informations techniques qui concernent les personnes éligibles, qui concernent l’éligibilité des projets en termes de pertinence. Cela vous permet de mieux construire votre projet, de soumettre et d’avoir une chance d’être retenu, étant donné qu’il y a une concurrence qui est de rigueur au niveau des partenaires multilatéraux. »

Les fonds bilatéraux

Le conférencier souligne que contrairement aux fonds multilatéraux, les fonds bilatéraux sont moins transparents. « Il y a une discrétion qui existe, mais néanmoins cela n’empêche pas les opérateurs privés culturels d’aller à la source de l’information, de s’informer sur les conditions et les procédures, de tenir compte de cela et soumettre leurs projets. »

Au sortir de la conférence, les participants ont salué la communication de M. Idrissa Zorom. Une communication au cours de laquelle ils ont reçu de nombreux conseils afin de mettre toutes les chances de leur côté pour obtenir des financements des partenaires culturels.

« Personnellement, ce soir j’ai vraiment appris beaucoup de choses. Il y a des dossiers que j’ai eu à déposer et qui n’ont pas été financés, peut-être que je n’étais pas dans la ligne de vision des bailleurs. Il y a des notions que je ne maitrisais pas. Je pense que ce soir, je suis un peu plus armé, j’ai un peu plus de cartouches », se réjouit Salif Guimbou, auteur compositeur, acteur culturel.

Et M. Guimbou de renchérir : « Je pense que les acteurs culturels ont besoin de connaitre ce qu’on a appris ce soir. Tu as tes idées, tu as tout en tête, mais il te manque les moyens pour les mettre en œuvre. Pour les mettre en pratique, il te faut non seulement les moyens, mais aussi savoir comment trouver ces moyens. Et ceux qui ont les moyens ont des principes qu’il faut respecter. »

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net