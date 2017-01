Comment retarder l’apparition des cheveux blancs ?

L’apparition des cheveux blancs est un phénomène naturel. Il a pour cause une baisse de la production de la mélanine, responsable de la pigmentation des cheveux. Certaines personnes se sentent mal à l’aise face à ce phénomène et utilisent des teintes de couleur noire pour les noircir. Cela peut être souvent budgétivore. Même s’il n’existe aucun remède pour stopper ce phénomène, nous vous proposons quelques astuces maison qui vous permettront de ralentir leur apparition.

Le jus de l’oignon

Vous pouvez appliquer sur votre cuir chevelu le jus de l’oignon en masque, pour retarder l’apparition des cheveux blancs. Cette « lotion » a, en plus, l’autre vertu de favoriser la repousse des cheveux et de contrer leur chute. Au jus d’oignon, vous pouvez mélanger le jus d’un citron, pour une belle brillance. Et pour enlever l’odeur, bien laver les cheveux. Vous pouvez aussi, après avoir lavé vos cheveux, les enduire d’une infusion de thé et d’épluchures d’oignon, pendant qu’ils sont encore humides.

Adopter une alimentation riche en vitamine A et B, en iode et en cuivre



Certains aliments aident à retarder l’apparition de cheveux blancs. Ainsi, les aliments riches en vitamines A et B favorisent la production de la mélanine, comme par exemple la banane, la tomate ou encore le chou-fleur, l’œuf ou les laitages. Certains oligo-éléments et sels minéraux, à l’exemple du cuivre et de l’iode activent aussi la production de la mélanine. Les fruits de mer sont riches à la fois en iode et en cuivre. En consommer de temps à autre permettra de retarder l’apparition des premiers cheveux blancs. Les légumes verts ainsi que l’avocat sont des aliments riches en cuivre que vous pourrez manger régulièrement.

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net