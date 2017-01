Vœux du nouvel an : Les trois souhaits des corps constitués au président du Faso

C’est le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres qui a présenté les vœux au président du Faso Roch Kaboré, au nom des corps constitués. La cérémonie de présentation des vœux est « une occasion de faire une lecture désintéressée du factuel et appeler de nos vœux, toutes les solutions idoines pour affronter les difficultés constatées, et garder la force, l’audace et l’abnégation nécessaire pour parachever les chantiers déjà entamés et qui sont porteurs d’espérances pour le peuple », a dit Alain Thierry Ouattara qui a souhaité des vœux de santé, de paix, de joie et de prospérité au président et à sa famille.

Entre morosité économique, revendications sociales et surtout attaques terroristes, 2016 n’a pas été de tout repos pour les nouvelles autorités. « Malgré la multiplication des mouvements sociaux et la surenchère dans certaines revendications, vous avez toujours recherché le consensus et l’apaisement par un dialogue conséquent », a lancé le porte-parole des corps constitué au chef de l’Etat.

Il a par ailleurs indiqué que trois préoccupations doivent guider l’action de Roch Kaboré tout au long de l’année 2017 :

l’apaisement et la sérénité de la vie nationale, notamment à travers un dialogue social inclusif, l’accélération de la mise en place du dispositif sécuritaire et l’activation de l’ensemble des dossiers judicaires ;

l’urgence d’un engagement plus décisif du gouvernement pour l’emploi des jeunes ;

la nécessité de hâter la cohésion sociale.

Au plan sécuritaire, l’un des défis actuels, les corps constitués ont aussi souhaité la mise en place de la police de proximité, le renforcement du maillage du territoire national par la création de nouvelles brigades territoriales de gendarmerie et de postes de police. Il faut selon eux, renforcer la recherche et le traitement du renseignement

Dans son long discours Alain Thierry Ouattara a décliné les vœux et les attentes de chaque corps.

En réponse, le chef de l’Etat a appelé « à l’éclosion d’un Burkinabè nouveau, animé de l’esprit de tolérance et de civisme, et soucieux du bien commun ». Il n’a pas oublié de revenir sur l’année 2016, particulièrement difficile sur le plan sécuritaire et pour le monde des affaires. A la mémoire de toutes les victimes des attentats, Roch Kaboré a demandé une minute de silence.

Le président du Faso a enfin rassuré les corps constitués sur l’attention qui sera accordée à leurs doléances « dans l’optique d’apporter les réponses appropriées en tenant compte du contexte dans lequel nous vivons ».

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net