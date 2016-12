Fête de la nativité à Ouahigouya : Mgr Justin Kientéga partage la joie de Noël avec les détenus

Justin Kientéga, Père évêque du diocèse de Ouahigouya a concélébré à la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouahigouya (MACO) une messe au profit des détenus. Parents, amis des détenus et fidèles catholiques de l’Eglise famille de Dieu de Ouahigouya ont prié ce lundi 26 décembre 2016 pour le souvenir de la naissance de l’enfant Jésus et pour les pensionnaires des lieux.

Comme chaque année depuis qu’il a en charge l’église famille du diocèse de Ouahigouya, Mgr Justin Kientéga a communié avec ses frères détenus de la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouahigouya à l’occasion de la fête de la nativité 2016. Ils étaient environ une centaine de fidèles catholiques à participer à cette messe qui s’est déroulée dans l’enceinte du quartier des mineurs de la MACO. Mgr Justin Kientéga en compagnie de l’Abbé Boniface Ouédraogo, l’aumônier de la prison, et d’autres prêtres ont concélébré cette messe au lendemain de la fête solennelle de la nativité.

La vie de St Etienne



La société St Vincent de Paul, une organisation catholique internationale de charité et d’apostolat et les membres de l’association « Prisonniers sans frontière » ont facilité cette messe qui a permis un tant soit peu aux pensionnaires qui sont privés provisoirement de leur liberté de vivre la fête de Noël à travers les chants et l’homélie du jour qui a largement évoqué la vie du martyr St Etienne. En effet l’évangile du jour selon St Mathieu a donné l’occasion au Père évêque de parler de la vie de St Etienne, un juif helléniste choisi avec d’autres hommes de bonne réputation, d’esprit saint et de sagesse pour devenir diacres chargés d’assister les apôtres. Mort par lapidation, St Etienne fut accusé par ses contemporains de blasphèmes contre Dieu, Moïse, la loi et contre le temple de Jérusalem.

Des messages de réconfort aux pensionnaires



Au terme de la célébration eucharistique, le représentant des fidèles catholiques internés à la MACO a rendu grâce à Dieu pour la journée de souvenir de la naissance du « Sauveur de l’univers ». Il a remercié l’Eglise famille du diocèse de Ouahigouya et le père évêque pour le soutien spirituel et matériel permanent à leur endroit. Il n’a pas manqué de rendre hommage aux animateurs de la société St Vincent de Paul et à l’association prisonniers sans frontière pour la prise en charge des détenus et pour l’initiative de parrainage pour ses codétenus.

Mgr Justin Kientéga a exhorté les pensionnaires de la MACO et les fidèles présents à méditer davantage sur le mystère de la naissance du Christ, à partager la joie et à persévérer dans leur foi. « Que le Seigneur puisse combler nos frères et amis de cette maison de sa paix profonde et de sa sérénité afin qu’ils puissent vivre leur souffrance en compagnie de Jésus » a souhaité le représentant du diocèse de Ouahigouya.

Séance tenante et répondant à une préoccupation des détenus, Mgr Justin Kientéga a suggéré à l’aumônier de prendre les dispositions pour la construction d’une chapelle à l’intérieur de la MACO afin d’offrir un cadre adéquat aux catholiques qui y séjournent pour louer le Seigneur. Après une visite des différentes cellules, des mots d’encouragements des occupants par l’évêque et une distribution de savon, c’est par un repas communautaire que la fête de Noël a pris fin à la maison d’arrêt.

Yann NIKIEMA

Lefaso.net