Mairie de Ouagadougou : Les enfants démunis ont eu droit à un arbre de Noël

La mairie de Ouagadougou a encore sacrifié à la tradition. A l’orée de chaque fête de Noël, le conseil municipal organise un arbre de Noël pour les enfants. Cette fin d’année 2016, ce sont les enfants de la rue, démunis et déshérités qui ont été à l’honneur. Chaque enfant, après avoir eu droit à un moment de gaieté, est reparti chez lui muni d’un sachet de macaroni et d’un litre d’huile.

A l’entame de son allocution, le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Beouindé a entonné ce chant « Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel n’oublie pas mes petits souliers » que tous les enfants adorent. Et, à l’unisson, les enfants très contents n’ont pas manqué de chanter cette belle mélodie. Le maire a poursuivi en disant que cet arbre de noël a été organisé pour donner le sourire à tous ces enfants en situation défavorable, pour partager un moment de fête, un moment convivial à la veille de la fête Noël.

« En toute sincérité, de toutes les rencontres, pour moi c’est celle-là, la plus émouvante et la plus importante car c’est à ceux qui ne demandent rien, ceux qui ne demandent que notre amour, c’est à eux que nous nous adressons aujourd’hui et je pense que nous devons nous investir à nous occuper de nos enfants et à faire en sorte qu’il y ait moins d’enfants dans la rue » a révélé le maire visiblement très ému. Et d’ajouter que pour la mairie de Ouagadougou, l’enfance est inscrite en lettres capitales dans le programme. Et que c’est d’ailleurs pour cette raison que la direction du développement économique et social de la mairie de Ouagadougou a décidé cette année de faire un programme particulier pour les enfants.

A en croire le maire Armand Beouindé, tous les enfants déshérités, les associations qui s’occupent de ces enfants seront répertoriés en vue de faire un programme de sorte que la ville de Ouagadougou ne connaisse plus d’enfants vivant dans la rue.

A l’adresse de la population de Ouagadougou, le maire a formulé des vœux de paix, de santé et de travail. « Le nouvel an est toujours un moment de bilan, il faut que chacun sache que la nouvelle année qui vient est une année de travail », a-t-il martelé. Avant de conclure son allocution en ces termes : « J’invite les Ouagavillois à plus de prudence. Prudence dans tout ce qui est élément festif : l’alcool, la nourriture, pour que la joie avec laquelle nous attendons les fêtes ne se termine pas par des pleurs et des deuils. Malheureusement, chaque année nous déplorons des blessés, des accidents, des décès. La fête doit être belle. Sachons raison garder ».

La représentante des enfants, Wali Noura, elle a remercié au nom de tous les enfants, le conseil municipal pour ce geste à leur égard.

« Tous les enfants par ma voix vous disent merci pour ce arbre. Nous sommes tous contents ». Pour Mme Anasthasie Lingani, la directrice du développement social de la commune de Ouagadougou, c’est un sentiment de joie et de satisfaction qui l’anime car dit-elle : « Nous avons contribué à égayer ces enfants ». La cérémonie a été rythmée par la musique et par l’humour. Le groupe humoristique « Génération 2000 » n’a pas marchandé sa participation. Il a fait rire aux éclats les enfants ainsi que tous les participants à la cérémonie, sans oublier de les faire danser. En tout cas la fête fut belle, et ce ne sont pas les enfants qui diront le contraire.

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net