Secteur 42 de Ouagadougou : Mwangaza Action a organisé un arbre de Noel pour les enfants

Plus de six cents enfants du secteur 42 de Ouagadougou se sont mobilisés pour l’arbre de Noel organisé par MWANGAZA ACTION. A l’occasion de cette cérémonie, les enfants des différents établissements scolaires dudit secteur ont reçu des kits scolaires et d’hygiène comme cadeaux de la fête de Noel. Des kits composés de stylos, d’académies, du savon, des pâtes dentifrices, etc.

La cérémonie a été rythmée par plusieurs prestations de différentes disciplines artistiques. Les participants ont eu droit à des prestations de danse traditionnelle et contemporaine orchestrées par les enfants. Ces danses expriment les ressentis des enfants sur la thématique de la violence faite aux enfants. Monsieur Ibrahima SIDIBE, danseur chorégraphe et encadreur des enfants souligne qu’à travers cette danse contemporaine, les enfants amènent les parents à se questionner et s’interroger sur ladite thématique.

Les enfants ont voulu également que chaque parent revoie ses actes et ses réactions envers les tout- petits. Dans les différentes émotions exprimées à travers le mouvement du corps, les enfants montrent comment ils souffrent lorsqu’ils sont battus, abandonnés, menacés etc. Au-delà de la danse contemporaine, il y a eu du slam et des chants savamment mis en scène par les enfants. Des mots et des jeux qui interpellent les uns et les autres et suscitent une prise de conscience auprès des parents et des autres enfants sur le thème de la violence faite aux enfants. Ces dites prestations ont témoigné de toutes les violences faites aux enfants dans les foyers.

Cet arbre de Noel était une occasion pour les enfants de montrer ce qu’ils ont appris dans le cadre de leur formation sur les questions liées aux violences faites aux enfants. Il était aussi une occasion d’offrir des cadeaux aux enfants afin qu’ils puissent bien faire la fête de Noel, a indiqué monsieur Abdoulaye KAYABA, facilitateur communautaire de MWANGAZA ACTION.

Yvette Zongo (Stagiaire)