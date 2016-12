Santé : La Banque mondiale soutient les priorités du gouvernement Burkinabè

Gaston Sorgho, le directeur sectoriel pour les programmes de santé de l’Afrique de l’Ouest et du Centre pour la Banque mondiale, s’est entretenu ce lundi 19 décembre 2016, avec le Premier ministre Paul Kaba Thiéba. La coopération entre l’institution et gouvernement Burkinabè dans le domaine de la santé a constitué l’essentiel des échanges.

Accompagné du représentant résident de la Banque mondiale au Burkina Faso, Cheick F. Kanté, le directeur sectoriel Afrique de l’Ouest et Afrique centrale santé, nutrition et population, Pratique Banque mondiale, Gaston Sorgho, a passé a revu avec le chef du gouvernement burkinabè, les différents programmes de santé . Il a été notamment question « des priorités du gouvernement et les perspectives d’avenir suite à la conférence de Paris » a souligné le directeur sectoriel pour les programmes de santé de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Et Gaston Sorgho de soutenir qu’il s’agissait d’apprendre d’avantage sur certaines préoccupations relatives au secteur de la santé en vue de les soutenir. « Ce qui est vraiment essentiel afin que nous puissions cadrer au mieux que possible avec ces priorités » a-t-il dit. A ce sujet, la question de l’assurance maladie universelle a été évoquée. En effet, la Banque mondiale encourage de telles initiatives. « Comment apporter notre aide pour que les gens aient effectivement accès aux services de base, notamment les couches les plus pauvres » a-t-il indiqué, précisant que cela exige un certain nombre de réorganisations du portefeuille du secteur de la santé.

A l’occasion, la question du Financement basé sur les résultats, une approche novatrice développée dans de nombreux pays, a été également abordée. De l’avis de M .Sorgho, cette approche en phase d’exécution au Burkina « révolutionne un peu » l’image des services de santé, crée de l’émulation, la dynamique d’orientation et de satisfaction vers les populations et une motivation au niveau des prestataires de soins. « Ces genres d’éléments que nous avons échangés avec le Premier ministre nous ont permis de voir comment cela peut être utilisé afin de mieux répondre à certaines préoccupations » a-t-il déclaré.

Ces préoccupations, selon le directeur sectoriel pour les programmes de santé de l’Afrique de l’Ouest et du Centre pour la Banque mondiale, portent sur la gratuité des soins, « comment peut-on aider pour que cela soit plus consistant », le problème de l’assurance maladie qui va poser celui de la couverture et aussi, la question de la qualité des services. En effet, le Financement basé sur les résultats pour la santé a été testé largement en Afrique, comme un moyen prometteur d’œuvrer à la couverture santé universelle.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net