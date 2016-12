Mariage forcé des enfants au Nord : La situation est inquiétante

La radio la Voix du Paysan a organisé à Ouahigouya une conférence de presse dans ses locaux le vendredi 16 décembre 2016. Les animateurs de la conférence ont voulu porter à la connaissance des hommes de média et de l’opinion publique, les résultats du plan de communication qu’elle a mis en oeuvre pour le changement des normes sociales en rapport avec l’abandon du mariage des enfants et les déperditions scolaires dans la région du Nord.

Des données de la Direction Provinciale de la Solidarité Nationale et de la famille du Yatenga indiquent que 97 cas de mariages précoces ont été officiellement enregistrés entre 2013 et 2015. Ces fillettes selon les mêmes sources sont très souvent mariées à des hommes plus âgés qu’elles d’au moins 20 ans. Le pire c’est que certaines fillettes sont promises dès leur naissance et appartiennent ainsi à leur mari toute leur tendre et brève enfance et pendant toute leur vie, loin surtout de tout parcours ou cursus scolaire.

C’est face à cette situation peu reluisante que la Voix du Paysan, une radio communautaire de la cité de Naaba Kango qui vient de fêter ses vingt ans d’existence, et ses partenaires ambitionnent agir pour contribuer à l’émergence d’une société d’assurance et de paix qui tienne compte des préoccupations essentielles des enfants pour un avenir radieux des générations futures.

Des communautés prêtes à rompre le silence



Au cours de la conférence de presse, le trio d’animateurs composé de Adama Sougouri directeur de la radio la Voix du Paysan, Hamidou Bélem de la direction régionale de l’éducation et Bakary Sanou de l’action sociale a de prime abord dans la déclaration liminaire décliné l’objectif visé du plan de communication qui a été mis en œuvre dans une vingtaine de localités et d’écoles. En effet dira Adama Sougouri, il s’agit de contribuer au changement comportemental et social des individus, des familles et des communautés face au mariage des enfants et aux abandons scolaires dans la région du Nord. Pour ce faire laissera entendre M. Sougouri, une série d’activités sur les thèmes du mariage des enfants a été menée sur le terrain. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Yann Nikièma

Lefaso.net