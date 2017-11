Célébration de la journée mondiale du lavage des mains : « Un départ sain : eau, assainissement et hygiène pour un départ dans la vie »

L’ONG Water Aid et ses partenaires ont commémoré la Journée mondiale du lavage des mains ce jeudi 16 novembre 2017 à Ouagadougou. Organisée dans les locaux de l’hôpital du district de Bogodogo, cette célébration s’est tenue sous le thème « Un départ sain : eau, assainissement et hygiène pour un départ dans la vie ». L’objectif global est de contribuer à l’amélioration de la santé et la nutrition des nouveau-nés et des enfants par la sensibilisation sur l’intégration de l’eau, de l’hygiène de lavage et de l’assainissement dans les politiques et les pratiques des centres de santé au Burkina Faso.

Prévue se tenir chaque 15 octobre de l’année, la Journée mondiale du lavage des mains au Burkina Faso a été célébrée en différée ce jeudi 16 novembre 2017 à Ouagadougou. A l’occasion de cette célébration, des dispositifs de lavage des mains et des kits d’hygiène ont été remis à la maternité de l’hôpital du district de Bogodogo. Et après cette remise de dispositifs et de kits, une démonstration de lavage des mains a été pratiquée par les professionnels de la santé et leurs collaborateurs afin de montrer les bonnes pratiques en la matière.

Ce geste qui a été salué à sa juste valeur par le parrain de la cérémonie et directeur dudit district, le Pr. Charlemagne Ouédraogo qui a laissé entendre ceci : « lorsqu’il n’y a pas d’eau propre accessible pour nettoyer les locaux où se laver les mains, les structures de santé peuvent devenir des foyers pour les bactéries dangereuses et les personnels de santé peuvent transmettre des maladies d’un patient à un autre sans le savoir ». C’est donc pour cela que ce geste revêt un intérêt particulier pour les professionnels de la santé parce que « se laver les mains » permet d’éviter au moins 50% des maladies infectieuses se transmettant par le péril fécal. Et pour ce faire, nous prenons l’engagement pour que l’ensemble des kits puissent être utilisés dans les bonnes conditions afin de préserver la santé de la mère et de l’enfant », a affirmé le parrain.

Quant à Mme Léocadie Woba, la directrice pays par intérim de Water Aid, ce thème de la campagne dénommée « Un départ sain : Eau, assainissement et hygiène pour un départ dans la vie » lancée à travers cette célébration est une interpellation faite aux professionnels de la santé. Une interpellation qui, selon elle met en exergue « la nécessité de disposer de l’eau potable et des services d’assainissement adéquats dans les centres de santé, dans les maternités, etc. parce qu’ils accueillent des naissances qui doivent être dans les conditions saines pour un départ sain dans la vie ».

Cette campagne est aussi une interpellation faite à l’endroit des autorités, des ONG et des associations pour qu’il y ait plus de service d’eau, d’hygiène et d’assainissement, a-t-elle souligné. Et pour Mme Balakissa Conkobo, secrétaire générale de l’Association burkinabè des sages-femmes (ABSF), les dispositifs et kits reçus permettront de réduire le taux d’infection au niveau des nouveau-nés et des femmes.

