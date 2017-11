Accrochage entre forces de défense et terroristes à Ariel : Le MPP « loue la bravoure et la détermination de nos FDS qui montent en puissance »

Ceci est un communiqué du Mouvement du peuple pour le progrès(MPP) suite à la réplique victorieuse des forces de défense et de sécurité(FDS) à l’attaque des terroristes à Ariel dans le Soum.

Le peuple du Burkina Faso a été informé par un communiqué de l’armée des évènements graves survenus dans le septentrion de notre pays le 12 novembre 2017 entre nos forces de défense et de sécurité et les éléments terroristes qui y agressent lâchement nos frères et sœurs. En effet, au cours d’une patrouille de reconnaissance dans la localité de Ariel, nos FDS ont eu un accrochage avec ces bandits sans état d’âme qui n’ont pas hésité à faire usage de leurs armes.

La riposte de nos vaillantes troupes a été immédiate et il s’en est suivi de combats très violents. Après le déluge de feu que ces bandits ont essuyé de nos soldats, le bilan communiqué par notre armée est éloquent : 4 blessés dans nos rangs et la totalité des assaillants neutralisés et leur armement récupéré.

Le Mouvement du Peuple pour le Progrès félicite nos vaillants soldats et leur commandement. Il loue la bravoure et la détermination de nos FDS qui montent en puissance. Il leur réitère ses encouragements et salue l’esprit citoyen des populations qui font preuve d’une collaboration exemplaire.

Il réaffirme son soutien indéfectible à son Excellence le Président du Faso et au gouvernement pour les efforts inlassablement consentis pour le renforcement des capacités d’action de nos Forces de défense et de sécurité.

Il souhaite prompt rétablissement aux blessés et salue la promptitude des initiatives qui ont été développées pour leur prise en charge adéquate.

Gloire au Peuple du Burkina Faso !

Courage à nos Forces de défense et de sécurité !

Le Secrétaire Exécutif National

Lassané SAVADOGO