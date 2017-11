Djibo : Simon Compaoré et Jean Martin Coulibaly explorent les moyens pour une reprise des cours

Le Ministre d’État, Ministre de la Sécurité Simon Compaoré et son collègue de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation Coulibaly ont rencontré ce lundi 13 novembre 2017 à la mairie de Djibo, les forces vives de la province du Soum et les enseignants.

"Nous sommes venus pour explorer avec vous, les moyens pour une reprise des cours dans les écoles. Avec la reprise d’un certain nombre d’attaques terroristes, certains enseignants ont replié et des classes sont fermées. Aussi, nous sommes venus vous rassurer que le gouvernement veille sur vous. Ce dont vous avez besoin, c’est la sécurité. Je puis vous assurer que sur instructions des plus hautes autorités du pays, des efforts sont en train d’être faits pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous allons monter en puissance", a déclaré en guise d’introduction, le Ministre d’État, non sans transmettre aux acteurs du monde éducatif, les salutations et les encouragements de leurs Excellences Messieurs le Président du Faso et le Premier Ministre.

Le Ministre en charge de la sécurité est aussi revenu sur les grandes actions entreprises par le gouvernement dans le domaine sécuritaire.

Le Ministre Jean Martin Coulibaly, pour sa part a fait savoir que "le Burkina Faso n’aura pas d’avenir, sans l’éducation". C’est pourquoi, il affirmé que l’Etat est engagé avec les enseignants pour trouver des solutions aux problèmes de fermeture des classes.