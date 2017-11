Vous avez dit électricité ? Aidez-moi donc à comprendre

• jeudi 9 novembre 2017 à 22h57min

Le Burkina Faso, pays sahélien a du mal à produire suffisamment d’électricité pour sa population estimée à plus de 17 millions d’habitants. La période mars, avril et mai est redoutée par la population car en plus de la canicule qui s’y vit, la nationale de l’électricité n’arrive pas à satisfaire la demande d’où les programmes de délestage.