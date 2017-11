NDI-Burkina : Des femmes et des jeunes de partis politiques à l’école du plaidoyer

Le National democratic Institute (NDI) tient, du 7 au 9 novembre 2017 à Ouagadougou, un atelier de renforcement en stratégies et capacités de plaidoyer des structures spécifiques des jeunes et des femmes des partis politiques. La cérémonie d’ouverture est intervenue dans la matinée du mardi 7 novembre 2017 à Ouagadougou.

Durant cette formation, les structures des femmes et des jeunes vont se doter en connaissances techniques et opérationnelles en plaidoyer afin de renforcer leurs capacités de négociation et d’influence au sein de leur parti politique.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du programme « Renforcer la participation des femmes et des jeunes dans les politiques des partis politiques ». Pour la directrice-résidente du NDI, Aminata Faye/ Kassé, cette activité s’inscrit dans la continuité de l’appui au processus démocratique au Burkina par le renforcement des capacités des partis politiques. A l’en croire, cet élan de soutien aux acteurs et institutions politiques a fait du chemin et a engrangé de résultats positifs par rapport au niveau d’engagement et de militantisme que connaît le paysage politique du Burkina.

« Cela a été possible grâce à l’engagement, la disponibilité et à la collaboration franche des leaders et acteurs politiques que vous constituez ; et également grâce aux soutiens indéfectibles et multiformes de nos partenaires au développement dont l’Agence suédoise au développement qui nous soutient dans cet élan depuis 2006. Je voudrais ici encore leur exprimer notre profonde gratitude pour cet appui qui contribue à l’encrage et au renforcement de la démocratie au Burkina Faso », a livré la directrice-résidente.

Le présent atelier découle du partenariat avec l’Agence suédoise pour le développement international par le programme sus-mentionné, mis en œuvre par le NDI. Il vise à contribuer au raffermissement et à la consolidation de l’environnement démocratique et politique au Burkina. De façon précise, explique-t-elle, il s’agit d’œuvrer à accroître les possibilités pour les femmes et les jeunes d’assumer un plus grand rôle de leadership dans les partis politiques ; de renforcer les capacités des femmes et des jeunes à influencer des politiques ; de soutenir une collaboration plus étroite entre les jeunes, les femmes et les autres acteurs de la vie publique (organisations de la société civile, les parlementaires) en vue de faire progresser les principales questions relatives aux droits des femmes et des jeunes.

« En début de cette année, mon équipe et moi-même avions eu des séances de travail avec chacune de vos directions politiques respectives pour définir ensemble les priorités communes dans la mise en œuvre de ce partenariat. Dans la même approche, nous avons accompagné les femmes et les jeunes pour tenir des séances d’auto-évaluation qui ont permis à chacune de ces structures d’identifier des forces et faiblesses, des opportunités, des besoins et autres préoccupation majeures. Elles ont également élaboré des stratégies et proposé des actions à entreprendre. Le thème de notre atelier fait partie des besoins en formations qui ont été identifiés », a confié la représentante-résidente du NDI au Burkina.

Le NDI attend donc qu’à l’issue de cet atelier, les participants sachent mieux déterminer les priorités thématiques de leurs projets de plaidoyer, acquérir des connaissances en techniques et stratégies de négociation, améliorer leurs capacités en élaboration et rédaction d’un document de plaidoyer, les stratégies d’alliance et de collaboration en milieu politique et surtout maîtriser les processus de planification, de gestion et de conduite d’une action de plaidoyer.

Selon sa directrice-résidente, le NDI est convaincu que promouvoir l’inclusion et la participation effective des femmes et des jeunes en tant que leaders dans les mécanismes politiques, contribue aussi à renforcer davantage les idéaux de diversité, d’équité et d’égalité d’accès aux opportunités dans les autres espaces publics, privés et civique. « Cependant, il faudrait aussi que la prise en compte de ces valeurs et principes se traduise aussi bien dans les textes et politiques directeurs qui régissent les institutions que dans la pratique des faits », dit Aminata Faye/Kassé, exhortant les responsables et présidents des partis politiques à continuer dans cette dynamique de responsabilisation et de promotion des jeunes et des femmes pour qu’ensemble, ils puissent contribuer à rehausser le niveau de leadership des femmes et des jeunes dans les instances de gouvernance politiques et publiques.

Le chargé d’affaires de l’ambassade de Suède, Mats Harsmar, a, tout en scrutant la pertinence du thème de l’atelier, félicité le NDI pour le travail qu’il abat pour le renforcement de la démocratie au Burkina.

OL

Lefaso.net